Задержанные в санатории под Минском россияне пересекли границу официально

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31 июля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Тут некоторые читатели спрашивали, почему задержанные в Беларуси вообще торчали в Минске, а не улетели ближайшим рейсом, если они были в Минске транзитом.

Вот ответ:

«Министерство иностранных дел Российской Федерации

№ 1157-30-07-2020 от 30.07.20

О задержании белорусской стороной граждан России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ



Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией.

Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины.

Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам.

Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций.

Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной».

Высказался и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

По его словам, задержанные в Беларуси россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность.

«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Беларуси, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Беларуси сколь бы то ни было продолжительное время... Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — заявил Мезенцев.

Такой транзит ЧВКшников через Беларусь осуществлялся явно далеко не в первый раз. И такой транзит невозможно было бы осуществлять без согласования между странами на самом высшем уровне. И тот факт, что с белорусской стороны был нанесен такой удар России в спину, говорит только о том, насколько неважные дела у одного из кандидатов в президенты Республики Беларусь.

Что интересно, сообщают, что подвела ЧВКшников белорусская фирма, обеспечившая транзит. И что ещё любопытнее, о наемниках упомянул президент... и только потом через день они прибыли в Беларусь и заселились отрядом в гостиницу.

Это из серии анекдотов про Штирлица, когда он забыл снять парашют...