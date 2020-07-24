Страховка рубля от падения нефти по-мексикански

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24 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alexkolos.livejournal.com

Мы скоро будем жить по-новому. Рубль уже отвязали от нефти, а скоро нам будет все равно сколько стоит и сама нефть, и газ кстати тоже! Владимир Путин дал указание правительству изучить опыт Мексики, который заключается в том, что эта страна неплохо зарабатывает даже на падении нефтяных котировок…

Что же такого делает Мексика, что она много зарабатывает на падении котировок нефти? Все очень просто, последние два десятилетия власти этой страны страхуются от падения черного золота, путем покупки пут-опционов у нефтяных компаний и инвестбанков.

Это достаточно распространенная тактика хеджирования рисков от падения цен на любой товар. Не только Мексика использует эту тактику. Такой прием также используют многие сланцевые компании США, благодаря чему многим удалось избежать банкротства. Есть примеры, когда и российские нефтяные компании занимали подобными операциями.

Есть два вида сделок, это колл-опционы на покупку, и пут-опционы на продажу. Два участника рынка договариваются купить тот или иной товар, в нашем случае это нефть, по фиксированной цене в будущем, и указывается какое-то определённое время для сделки. Мексика активно использует опционы на продажу, или иначе пут-опционы.

Фактически это аналог торговли в шорт. То есть, Мексика продает пут-опционы по 50 долларов за нефть, котировки падают, например до 25 долларов, и Мексика выкупает эти обязательства по рыночной цене, то есть дешевле, чем продала, и прибыль составляет 25 баксов. По сути ничего не потеряно.

Так в 2009 году мексиканцы подобным образом на обвале нефти заработала 5 млрд. долларов, А уже в 2015-2016 году прибыль составила еще больше, 9 млрд. долларов. Согласитесь круто?

Гулять так, гулять, такие суммы вызывают огромный азарт! Но есть одна особенность, опционы что «колл», что «пут» бесплатно никто не продаст и не купит, еще и комиссию нужно заплатить брокеру! Но, у нас же есть ФНБ, на деньги из которого, и предложено участвовать во всей этой грандиозной многоходовочки!!!

Против этой затеи выступает Минфин

В этом ведомстве есть своя уже проверенная годами тактика, «купить доллар подешевле, и продать по дороже». И она никогда не подводила. А торговля опционами, это риск!

Прибыль при торговле опционами может быть только тогда, когда цена идет в твою сторону. А если вы продали пут опционы, а нефть окаянная начала дорожать, то все ваши денежки сгорают, и вы фиксируете убыток. Поэтому Мексика так неохотно участвует в сделках ОПЕК, там же, наоборот играют на повышение цены, а им чем дешевле, тем лучше!

Короче, вся эта многоходочка с опционами весьма опасная штука!!! Но проблема в том, что дефицит бюджета на данный момент, составляет 1 трлн. руб. Это очень много!

Вот если ранее Минфин весь ФНБ пустил на пут-опционы, когда нефть была по 55, то сегодня могли бы заработать 1,4 трлн. руб.

И дефицит покрыли бы, и еще осталось. Это когда смотришь на график, и думаешь, а тут бы я купил, а тут бы я продал, и был бы я сейчас миллиардером. Проблема только в том, что нет машины времени, чтобы вернуться в прошлое, а будущего никто не знает.