Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

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23 июля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: perfume007.livejournal.com

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.

Всего планируется вывести на околоземную орбиту 12 тысяч небольших спутников, а начать предоставлять услуги доступа в интернет Маск планирует после того, как число аппаратов Starlink на орбите достигнет 800.

И, как предполагается, уже к концу текущего 2020 года спутниковый интернет от Илона Маска появится в северной части США и Канаде. А южные штаты США, где есть опасность шат-дауна от сезонных ураганов и торнадо (середина сезона – август и сентябрь) – планируется покрыть до начала этого сезона в 2020 г.

Далее, к 2021 году – широкополосный доступ в интернет от Starlink станет доступен по всему миру, причем доступ к cети никак не связан с наличием наземной инфраструктуры. Так что станут покрыты территории, на которых раньше можно было получать доступ в Интернет только через дорогие терминалы двухстороннего спутникового интернета Vsat, либо через ещё более дорогие системы типа Inmarsat, Globalsat, Thuraya.

Нынешние власти России неоднократно в полуофициальном порядке выражали недовольство проектом Starlink, считая его нарушением суверенитета России и других стран. Действительно, пока с переменным успехом власти пытаются зарегулировать интернет наземный, а тут еще такая напасть из космоса – интернет от Илона Маска.

При этом ситуация не сильно-то оптимистичная для российского государства, в том смысле, что руки оказываются связаны при любом методе противодействия.

1. Противопоставить конкурирующую российскую систему, которая была бы работающей альтернативой (как в случае наличия системы ГЛОНАСС – независимого конкурента американской GPS) – российское государство физически не может.

Господин Рогозин из Роскосмоса только-только оправляется от последствий своей неудачной, как выясняется теперь, шутки про «космический батут».

А его ведомство, судя по всему, в 2020 году – в основном, занято ведением PR насчет того, что в России когда-то (но даже при благоприятном исходе, никак не ранее 2025 года) появятся новые космические пилотируемые корабли серии «Орел», под которые ещё новые ракеты Ангара А5В и А5М надо сделать, которые пока ни разу не летали – был только один тестовый пуск прототипа Ангары А5 в 2014.

Тут уж не до запуска тысяч интернет-спутников. Хотя справедливости ради надо сказать, что есть проект российской спутниковой системы связи «Сфера», которая подразумевает запуск 334 спутников.

Проблема с ней простая – проект есть. Обещания есть. А на 2020 год – финансирования не выделили. В текущей ситуации всемирного экономического кризиса – финансирования на 2021 году ждать тем более не приходится.

Опять же, надо учитывать, что, по сведениям государственного информационного агентства РИА «Новости», для запуска системы в полном объеме – необходимо запустить в космос 148 ракет, из которых 24 – новой тяжелой ракеты Ангара А5, которую после тестового пуска с северного военного космодрома так и не пустили ни с Байконура, ни с Восточного.

2. К ужасу сторонников информационной изоляции Российской Федерации, технической возможности массово «глушить» (при известных ныне технологиях) соответствующие частоты сети Starlink не будет даже в густонаселённых городах.

Уж если «Телеграм» заблокировать не получилось, хотя был полный физический доступ ко всем магистральным каналам интернет-связи, то интересно, как власти могут вообще пытаться заглушить интернет со спутника, который распространяется на всевозможных (и при том динамически меняющихся) радиочастотах.

3. Важно отметить, что любые попытки глушения и т.п. – будут вызывать еще большее усиление давления на Россию, как политическое, так и по линии организаций типа Международного союза электросвязи, и через другие международные договора и организации. Пока не видно признаков, что руководство Российской Федерации на это готово.

4. Имеются даже кулуарные слухи насчет того, что российские чиновники поговаривали, мол в случае чего можно и физически мешать на орбите спутниковым аппаратам Маска.

Учитывая, что этих спутников тысячи, то технически это решается или выжиганием их боевыми лазерами (а есть ли такое оружие у Минобороны в реальности?), или запуском в космос нескольких тонн щебенки – на орбиты соответствующей высоты, встречным курсом к спутникам Старлинка.

Но это – конечно же, бред больного воображения, и на это никто не пойдет – без начала действительно «горячей» мировой войны.

5. Можно будет пойти путем запрета импорта соответствующих терминалов. Но опять же, не так-то это просто. Даже при запрете ввоза соответствующих терминалов – при текущей системе это невозможно будет сделать на 100%.

Либо же надо объявлять автаркию покруче, чем в Северной Корее, с обрывом всех экономических связей с другими странами, почтовой связи, авиаперелетов и вообще пересечения границ, и так далее. Но готова ли Россия на это ради контроля Интернет-трафика?

В этой связи также следует учитывать, что проекты, подобные планам Илона Маска, будут еще. Как уже пытались запустить аналогичный проект британская компания OneWeb, Samsung, Boeing и Telesat.