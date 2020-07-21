Травму, полученную федеральным бюджетом, будут лечить частичной ампутацией казны

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21 июля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Минфин России предлагает пустить «под нож» 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» на 2021-23 г.г., чтобы избавиться от дефицита, который в этом году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина, сокращение расходов запланировано для более чем 50 статей бюджета, за исключением дотаций региональным бюджетам, расходов на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам.

Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022-м - 1,892 трлн рубдей а в 2023 году - в 1,364 трлн рублей. В сумме за три года поток бюджетных денег в экономику уменьшится на 4,684 триллиона рублей, или 4,2% ВВП. Это почти полностью компенсирует все деньги, которые будут выделены на план восстановления экономики в 2020 году (5 трлн рублей).

Собственно говоря, это очередная демонстрация бесконечной лживости российской высшей власти. Они уверяли, что накопленные резервы будут достаточными для прохождения кризиса в течение 6 лет, затем скорректировали этот срок примерно до двух лет. Теперь же становится очевидным - никаких резервов нет и не будет. Резать будут прямо сейчас.

Есть два объяснения этой неловкой ситуации

Первое - самое очевидное - резерв есть, но этот резерв кого надо резерв. Воры и преступники, захватившие страну, приватизировали ее. И делиться с населением украденным у него же не намерены. А потому все резервы - это не национальное достояние, а очень даже частное. Собственность очень конкретных людей и их структур.

Второе объяснение чем-то похоже на первое. И оно еще проще. Никаких резервов давно нет. Они уже украдены. Скорее всего, раскрадывались по мере поступления. И понятно, куда они делись - на поддержание тех же самых людей и их структур. Как можно было не один раз убедиться, управленцы у нас никакие. Они генерируют бесконечные провалы и просчеты просто потому, что не умеют в управление.

Просто раньше они заливали свои просчеты деньгами бюджета - как прямыми дотациями, так и косвенными: освобождениями, льготами, списаниями. Сейчас денег нет. Поэтому за все заплатит, как всегда, народ. "Незащищенные статьи" - это социалка в первую очередь. Расходы на силовиков и всевозможные "секретные" статьи, которые занимают порядка четверти бюджета, никто трогать не будет. Это святое. А вот голытьба перебьется.