Лукашенко о деле Бабарико из «Белгазпромбанка»

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20 июля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси и бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабрико начал давать показания. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля. Фрагмент встречи был показан 19 июля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает Naviny.by.

«Если вы думаете, что всё, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить, — заявил Лукашенко. — Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение».

По словам Лукашенко, узником совести никто из задержанных не станет

«Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек… Все дают показания, и этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать (судя по всему, речь идет о бывшем главе правления «Белгазпромбанка» Викторе Бабарико. — БелаПАН). Поэтому узниками совести не будут», — подчеркнул Лукашенко.

Также президент Белоруссии заявил, что следствие готово предоставить материалы дела «для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России».

Напомним, Виктор Бабарико и его сын Эдуард были признаны политзаключенными правозащитным сообществом Беларуси.