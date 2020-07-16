«Русские баре» с дипномерами хамят на международном уровне

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16 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Год назад я писал про то, как ведут себя российские дипломаты в Швеции. Напомню, что я тогда наткнулся на статью в шведской газете, где сообщалось, что посольство РФ в 2017 году стало самым злостным неплательщиком штрафов из всех 104 посольств в Стокгольме. Сотрудники нашей дипмиссии парковались на велодорожках, автобусных остановках и тротуарах, за полгода получили более 1000 штрафов и не оплатили ни один.

Примерно о том же писали австралийские СМИ. За 2018 год посольство России в Канберре собрало 173 неоплаченных штрафа на общую сумму в 22 761 местный доллар (1,12 млн рублей по нынешнему курсу), опередив всех "конкурентов".

Что это значит? Это значит, что явление имеет массовый характер. Могло быть такое, что дипломат не заметил разметку или очень спешил на встречу с министром, и не было времени нормально припарковать машину. Но сколько раз такое могло произойти? Ну раз 10-20 за год. Но не 1000 раз за полгода! То есть российские дипломаты настолько о-го-го от собственной безнаказанности, что намеренно нарушают и упиваются этим. Они получают кайф от того, что местные должны соблюдать правила, а для них закон не писан.

Кстати, если вы думаете, что наши дипломаты гадят только во "вражеском" лагере, вы ошибаетесь. Вот, например, какой-то "товарищ" заблокировал велодорожку на одной из главных улиц Минска, столицы братской Белоруссии:

"Вот такой автомобиль встал на тротуаре прямо на велодорожке. Стоял достаточно долго. В ГАИ сказали, что это дипномера и с ними ничего сделать не могут: ни эвакуировать, ни штраф выписать - максимум передать информацию в МИД. И вот как так? Нет слов ?".

27 на дипномере – это код России

"13 января минчанин сфотографировал "Фольксваген" с дипломатическим номером. Автомобиль был припаркован на пешеходном переходе у перекрестка проспекта Независимости и улицы Дорошевича. Были основания предполагать, что "Фольксваген Тигуан" принадлежит посольству России.

В российском посольстве "Нашей Ниве" подтвердили, что машина действительно принадлежит им. Но кто ею пользуется и почему водитель нарушает правила, объяснять не стали".

Для меня это не просто странно, я в упор не могу понять, почему люди, которые официально представляют Россию, которые для иностранцев являются её лицом, которые должны отстаивать честь и достоинство своей страны, ведут себя как бухая гопота из подворотни...

Ну вот к вам в Швеции, Австралии, Белоруссии и других странах, где вы ежедневно гадите, примерно такое же отношение. Как к невоспитанному хамлу, которое плевать хотело на местные законы, правила, традиции и обычаи. Вы точно хотите, чтобы Россия с вами ассоциировалась? Может, вы не ту профессию выбрали?