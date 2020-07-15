Про запрет информации, экстремизм и запаянный носик чайника

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

15 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Фото: соцсети

К информации, публикуемой СМИ и блогерами, нужно внимательно присматриваться. Но в погоне за стерильностью информационного пространства важно не перегнуть палку: запреты должны быть разумными, а не всеобъемлющими. Свобода высказываний, как бы это не сложно было многим принять, тоже не блажь, а важная часть общественной безопасности. Да и запаивание носика у кипящего чайника – сомнительной эффективности стратегия.

В конце прошлой недели дюжина депутатов Госдумы предложила изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В пояснительной записке они пишут, что норма, предусмотренная законопроектом, позволит осуществить блокировку интернет-ресурсов… в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке.

Что депутаты хотят поменять?

В части 1 статьи 15.3 данного ФЗ они предлагают заменить слова: «информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности» на формулировку: «информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам».

На первый взгляд всё верно. Но когда речь идёт о нормативных актах важна точность и непротиворечивость трактовок буквы закона. «Обоснование или оправдание» - это, увы, формулировки весьма расплывчатые. Формально, любое объяснение действий террориста или экстремиста – это обоснование.

Вот примеры из реальных публикаций последних месяцев:

«Злоумышленник, захвативший здание Альфа-Банка в центре Москвы, задержан. По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам».

«Националист, патриот, единоросс или бывший сотрудник информационного агентства? Разбираемся в биографии Евгения Манюрова, 39-летнего жителя подмосковного Подольска, открывшего огонь у входа в приемную ФСБ 19 декабря».

«В результате стрельбы в Москве погибла 24-летняя модель и ее семья. По словам одногруппников стрелявшего, молодой человек придерживался крайне правых взглядов и постоянно шутил на тему русского национализма, был близок к неонацистским взглядам и практически ни с кем не общался».

Всё это если не оправдание, то обоснование

Без этого информационная картина в СМИ будет выглядеть, как сумасшествие: кто-то захватывает заложников, стреляет, убивает, но… нельзя писать почему это происходит. Просто плохой день? Впрочем, даже «плохой день» можно принять за обоснование и оправдание.

А ещё СМИ порой пишут про митинги, где выступающие нет-нет да скажут что-то неприятное в адрес власти: городской, региональной или даже про того, которого не стоит называть вслух.

Под предлагаемую формулировку СМИ и блогеры подпадают на раз-два

Логика депутатов, видимо, прямая, как рельса: если СМИ о чем-то не говорят, значит этого и нет. Но общественные процессы так, увы, не работают. Людям требуются объяснения и обоснования происходящего, а также свобода высказываний. И для понимания, и для выпуска пара. Потому что понимание - необходимое условие профилактики. А с экстремизмом и терроризмом лучше бороться «на дальних подступах».