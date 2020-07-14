Считают ли власти, что надо извиниться за ошибки в борьбе с эпидемией

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14 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/nikolaev_i

Коронавирус стал обыденностью, к нему, страшно сказать, привыкли. Правильно говорят, что ко всему привыкаешь. И все-таки когда обыденностью становится ежедневное заражение 6-7 тысяч человек и смерть 100-200 человек (в России, по официальным данным) – это, согласитесь, все-таки ненормально.

В разных странах ситуация отличается, пандемия далеко не закончилась. Более того, она в мире ускоряется, чуть ли не каждый день фиксируются рекорды по количеству новых зараженных.

По-разному и правительства отдельных стран справляются с коронавирусом. Понятно, что никто никогда не сталкивался с этой инфекцией. И все-таки очевидно, что власти совершают ошибки, одни – бОльшие, другие – меньшие. Правительства некоторых стран уже признали свои ошибки в борьбе с инфекцией и приносят извинения перед гражданами своих стран.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте извинился перед соотечественниками за экономические трудности во время эпидемии. Глава итальянского правительства извинился за то, что власти не смогли оперативно оказать гражданам и бизнесу финансовую помощь.

Премьер-министр Испании Педро Санчес извинялся за новый этап карантина, который он объявлял в мае, и за ошибки, из-за которых власти вынуждены были принимать жесткие решения.

Даже власти Германии, которые чуть ли не лучше всех справляются с пандемией, извинялись, правда, не за собственные действия, а за поведение своих сограждан. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас извинялся в конце марта перед французами за то, что некоторые немцы в приграничных районах оскорбляли жителей соседней Франции словами «возвращайся к себе в страну, коронавирусный».

На муниципальном уровне за рубежом также были извинения от властей. Так, мэр индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини не просто извинялась за ухудшение ситуации с коронавирусом в городе, а сделала это на коленях.

Вот я и подумал: интересно, российские власти не считают, что можно было бы и извиниться за ошибки в борьбе с эпидемией? Ну, совсем не обязательно на коленях.

Извиниться за то, что в предшествующие годы провели такую оптимизацию сети учреждений здравоохранения, что число инфекционных коек в стране было резко сокращено.

Извиниться за то, что с началом эпидемии очень медленно и неохотно принимались решения по широкомасштабной поддержке граждан.

Извиниться за то, что, объявив на период более одного месяца нерабочие дни по всей стране с сохранением заработной платы, не поинтересовались у бизнеса, есть ли возможность выплачивать эту самую заработную плату.

Извиниться за то, что график снятия ограничительных мер был подстроен, прежде всего, под проведение парада 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию 1 июля (что бы там не говорили официальные лица, будто это никак не было связано).

Извиниться за статистику по коронавирусу, когда, к примеру, по только что опубликованным данным Росстата по смертности от коронавируса выясняется, что эти данные за тот же май 2020 года более чем в 2 раза превышают соответствующие показатели оперативного штаба (по данным Росстата, в мае текущего года COVID-19 стал основной причиной смерти 7444 человек, в то время как, по данным оперативного штаба, умерших было 3620 человек). И теперь у нас существуют параллельные данные. Спрашивается: каким верить?

А столпотворение в московском метро 15 апреля в самый разгар эпидемии, когда в столице ввели пропускной режим?

За многое, по-хорошему, надо извиниться...