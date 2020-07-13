В России дефицит шпионов, поэтому тебя посадят

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13 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Когда силовики задержали журналиста Ивана Сафронова по подозрению в шпионаже в пользу НАТО, сразу активизировались народные обвинители, которые везде стали гундеть, что "просто так шпионские дела не заводят, значит, что-то на него есть". Проблема в том, что материалы дела засекречены, и вряд ли недоброжелатели Сафронова способны адекватно оценить обстановку. Кроме того, есть такая штука, как презумпция невиновности. Я бы не стал просто так кидаться в человека обвинениями в шпионаже.

Зато мы точно знаем, что суды охотно учитывают показания силовиков, а все неудобные для них материалы (включая фото- и видеодоказательства и показания других свидетелей) игнорируют. Так было, например, в прошлом году, когда судили фигурантов "московского дела".

А ещё есть примеры людей, которых ФСБ называет шпионами просто потому, что кому-то из её сотрудников так захотелось. Например, к новосибирцу Денису Дорофееву пришли, когда он попытался продать два GPS-трекера, купленных ранее для слежки за его же собаками.

Соседи пожаловались Денису, что собаки громко лают, когда его нет дома. Чтобы узнать, правда ли это, хозяин приобрёл два GPS-трекера Mini A8.

Это общедоступное устройство, которое продаётся во множестве интернет-магазинов, включая крупнейшие на рынке.

Позже Денис и его жена Анастасия купили для собак специальные ошейники, а трекерами пользоваться перестали. Поскольку устройства стали не нужны, Денис попытался их продать и оставил объявление на одном из сервисов. На следующий же день ему позвонил товарищ чекист:

"Говорит, что у него 12 газелей, и есть подозрение, что два человека ездят на левак, мол, можно ли отследить их. Я говорю, можешь, но он показывает с погрешностью 500−600 метров. Он отдает деньги, я отдаю их жене. И тут: "А мне надо 12". Я говорю, что нет у меня, только две. Он, видимо, какой-то сигнал подал, и тут же подходят сотрудники ФСБ и отводят нас в УАЗик", – отмечает Дорофеев.

Дениса продержали в ФСБшной "буханке" несколько часов и отпустили. Но через 4 месяца, в мае 2020-го, силовик пришёл к нему под видом соседа с голым торсом и стал долбиться в дверь. В итоге чекисты вломились к нему домой вместе с полицейскими, которых Денис сам же и вызвал при виде столь подозрительной личности. Кстати, обыск в квартире прошёл без понятых.

По словам Дениса, следователь не давал ему ознакомиться с делом и угрожал "привлечь жену": "Если ты не будешь признавать вину, я жену тоже привлеку, у вас будет группа лиц и сговор".

Если помните, ранее GPS-трекер той же модели фигурировал в деле курганского фермера Евгения Васильева, которого силовики пытались кинуть в тюрьму за то, что тот собирался с помощью гаджета следить за своими телятами. Васильеву тогда помогло только личное заступничество Путина: президенту сообщили о давлении на фермера на ежегодной пресс-конференции.

Верховный суд РФ разъяснил ведение таких дел:

"Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан".

Более того, сама ФСБ ещё два года назад предложила дать более полное определение "специальным техническим средствам", чтобы отделить шпионов от обычных пользователей GPS-трекеров. Но, как видите, это ни к чему не привело.

Запомните: в России сесть может каждый.

Если в отношении тебя возбуждено уголовное дело, то в 99,6% случаев тебя осудят. Это не художественное преувеличение: в России только 0,36% приговоров – оправдательные. И это их доля ещё немного выросла благодаря присяжным, которых стали задействовать в районных судах.

То есть даже участия ФСБ не нужно, чтобы ты сел. Но если в твоём деле есть заинтересованность чекистов, шансы сесть резко возрастают. Видимо, в условиях дефицита настоящих шпионов и террористов бедным силовикам приходится хватать всех подряд.