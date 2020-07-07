С чего начиналось обучение за рубежом

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7 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: humus.livejournal.com

Впервые международные научные связи у нас в стране начал осуществлять Борис Годунов. В 1609 г. он отправил в Англию «12 отроков зело прилежных и ликом прелестных» для обучения ремеслам и наукам.

Трое прилежных спились в кабаках и пропали безвестно. По слухам, одного из них встречали с людьми Моргана в Бристоле, а потом видели на рее испанского галиона.

Трое прелестных успели в ремеслах, женились на дочках хозяев, обросли семьей, и не только веру свою изменили, но и самое имя свое.

Оставшиеся половина подалась на родную сторону.

Двое умерли от холеры в Париже.

Одного, как бродягу, забрали в драбанты.

Еще одного в вольном городе Стокгольме заковали в железа и продали в Туретчину.

Двое оставшихся дошли до Польши, но тут случилось на Руси смутное время и шатание власти. Один прибился ко двору Лжедмитрия, а второй, аки паки настырный, дошел до Москвы, где и был сварен в кипятке как польский шпион.