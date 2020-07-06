Сбудется ли пророчество шамана Габышева

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6 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: philologist.livejournal.com

Якутский шаман-воин Александр Габышев уже почти два месяца находится в психиатрической больнице. Адвокат Александр Прянишников рассказал, что Габышев содержится в палате на 10-12 человек. Один из пациентов пытался на него напасть, кидался в него вещами, оскорблял и всячески провоцировал на ответную агрессию.

Такие инциденты накануне врачебной комиссии и рассмотрения дела в суде довольно подозрительны, поскольку главный довод его нахождения в больнице – что он "опасен для окружающих". Если бы удалось вызвать его на агрессию, это был бы повод и дальше его не выпускать.

Друг Габышева рассказал о состоянии его здоровья. Ему дают нейролептик – препарат для лечения шизофрении, что никак не соответствует даже тому диагнозу, который официально поставили шаману. От этого препарата у Габышева возникают повышенная сонливость, вялость, какое-то время также была сильная отечность. Сейчас отеки сошли, но он очень сильно осунулся, говорит и передвигается под воздействием препаратов медленно.

Габышев рассказал, что мужскую часть не выводят на прогулки, не хватает воздуха, окна наглухо закрыты, очень душно. В общем, условия чудовищные: перенаселенные палаты, закрытый режим. Связи он, по сути, лишен, телефон у него забрали, и общаться с ним можно лишь, позвонив на общий номер: его могут пригласить, а могут не пригласить. Свидания с адвокатом разрешают крайне редко, ссылаясь на удобный сейчас повод – карантин, в связи с коронавирусной инфекцией.

В конце июня правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Габышева политическим заключенным. В тексте заявления организации написано следующее: "Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии. Мы призываем немедленно и безусловно освободить его и полностью реабилитировать с возмещением вреда. <...> Как только Габышев стал известен, власти начали препятствовать осуществлению им своих прав. Уголовное дело возбудили после митинга в поддержку членов его отряда, а госпитализацию провели после объявления о начале нового похода.

Врачи и представители власти говорят о госпитализации Габышева в политическом ключе, явно увязывая её с растущей популярностью и общественным влиянием шамана. Ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано. Обстоятельства госпитализации и медицинского обследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований. Суд, который принял решение о принудительной госпитализации Габышева, также не рассмотрел ситуацию полно и объективно. Неспособность следствия за 9 месяцев предъявить Габышеву обвинение по уголовному делу свидетельствует в пользу его невиновности".

Между тем до наступления "всеобщей свободы" согласно пророчеству шамана, остался всего один день. Напомню, что 6 мая Габышев совершил некий ритуал и заявил следующее:

"Ребята, через два месяца вы не узнаете весь мир и Россию тоже. Все вы вырвитесь на свободу, именно на свободу. Силу народа ничто не удержит. Сила народа от природы, Бога. Все она сметет через два месяца. Считайте, что это предсказание, пророчество мое. И вы уже ни у кого разрешения не будете спрашивать. За свою судьбу вы будете сами уже отвечать. И свобода вам достанется самим".

Сразу после этого он был арестован и принудительно помещен в психушку.