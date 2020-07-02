Гражданская война на Западе перешла к открытому противостоянию

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2 июля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: civil-engineer.livejournal.com

За пределами СССР мировая революция захлебнулась. И леваки Европы решили: тогда мы разрушим капитализм изнутри. Уничтожим его опоры и институты: семью, трудовую и половую мораль, национальную и культурную идентичность. И тогда он рухнет сам. Во имя нашей благой цели — создания коммунистического счастья.

Они нашли новый «революционный класс» — все меньшинства: расовые, национальные, религиозные, сексуальные...

Даже по здоровью. Даже всех женщин объявили меньшинством, угнетённым мужчинами. Теперь натравим их всех на главную опору этой капиталистической цивилизации — на белых мужчин-христиан. А теперь обезоружим их: внедримся в университеты, школы и внушим, что любая сила — это зло, истина ведома только нам, а все инакомыслящие — враги всех хороших людей и фашисты. Отлично!

«Франкфуртская школа» философии, Лукач и Грамши, Маркузе и Адорно — это всё они. Так оса-наездник откладывает яйцо в тело жертвы, и вылупившаяся личинка пожирает свою жертву изнутри.

И был изобретён «новояз», чтобы объявить белое чёрным, а чёрное белым

Бездельники и дураки были объявлены жертвами социальной несправедливости: они же не виноваты, что родились такими, это жизнь их искалечила. Извращенцы были объявлены нормальными людьми, а тех, кто их не одобрял, объявили фашистами. Изобрели клеймо на любой случай несогласия: «ксенофобия», «гомофобия», «сексизм», «расизм», «исламофобия», «белый супрематизм» и т. д.

Политкорректность — это ложь, применяемая, чтобы уничтожить в народе волю к инакомыслию и сопротивлению. Запрет на самозащиту против мигрантов — это уничтожение в народе воли к жизни. Полвека идеологического и юридического террора дали свои плоды: нормальные люди запуганы и молчат. Запрет на информацию об интеллектуальной и психической неодинаковости рас — это путь к извечной расовой вражде.

Капитализм несовершенен

Да, каждый имеет возможность стать кем угодно. Но банкиры жадны, политики лживы, организация всегда неидеальна, а богачи оскорбительно богаче бедных (хотя и те живут неплохо). А социалистическое общество равенства, счастья и справедливости сияет прекрасным идеалом. А молодёжь всегда идеалистична и романтична. А неудачники с восторгом подхватят, что это социальный строй во всём виноват.

Вот так 50 лет в теле Запада вызревал и выкармливался его могильщик. Детей со школы учили ненавидеть конкуренцию и верить в то, что люди равны по своим достоинствам. И классовая ложь немецких философствующих неокоммунистов стала мировоззрением поколений. Почему? Во-первых, они писали красиво и благородно. Во-вторых, молодёжи потребно верить в идеалы и бороться за переустройство мира к лучшему. В-третьих, эти теории взывают к исконному и благородному социальному инстинкту — счастье есть справедливость для всех по закону своего рода. А в-четвёртых, социальные перемены — это закон природы.

Социализм невозможен

Социум по природе своей стремится к самоусложнению. Люди разные — умные и глупые, ленивые и работящие, честные и плутоватые, энергичные и вялые. И тысяча человек, забытых на острове, быстро разберётся на лидерские и отстающие группы и основную массу. А если 30 тыс. человек работают на огромном заводе — то «самоуправление рабочего коллектива» есть бред. Нужны инженеры и чернорабочие, плановики и администраторы, и руководящая головка выделится сама собой.

Насаждение социализма неизбежно кроваво

Придётся подавлять природу, не давая людям самоорганизоваться по своим качествам. Придётся планировать всё для всех поровну. Результат — нищета и диктатура. Мы это проходили. Но идеалисты в мире процветающего капитализма не хотят этого знать!

А возвеличивание чернокожего уголовника, погромы магазинов и надругательства над памятниками — это частные выплески левацкой чумы, переполнившей Запад и жаждущей уничтожить всё, что от неё отличается.

Осторожно: это фашизм!

Леваки обнажили свою разрушительную сущность. Леваки перезапустили расизм, объявив войну белой расе. Леваки стремятся уничтожить культурную, историческую и национальную идентичность европейцев и белых американцев. Начнут убирать картины из музеев: там изображены белые. И зомбированные белые дурачки, «борцы против расизма», жутко уважая себя за «благородные передовые взгляды», ещё не знают, что падут жертвой своих дел — таков закон истории.