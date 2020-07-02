Притечка мозгов по программе мегагрантов

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2 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

К вопросу о том, как выиграли США от революции 1917 года. От разрухи, от большевиков, от гражданской войны из России массово бежали учёные и инженеры, которые позже серьёзно продвинули и американскую науку, и американские технологии. Достаточно упомянуть, что в США существовала целая академическая группа, которая занималась исключительно обустройством в Америке вчерашних учёных из России.

Одним из известных вынужденных эмигрантов стал Игорь Сикорский, который в царской России создавал передовые самолёты, а в США организовал уже вертолётное производство. Иван Остромысленский разработал в США массу новых материалов и технологий, к примеру, метод промышленного производства каучука. Георгий Кистяковский также был химиком, кроме всего прочего, он поучаствовал и в создании американской атомной бомбы. Семён Кузнец продвигал американскую экономическую науку, как минимум пятеро его учеников стали нобелевскими лауреатами.

Я сейчас перечислил три фамилии, однако после 1917 года учёные и инженеры бежали от «рабочекрестьянской» власти тысячами и десятками тысяч.

Отечественная наука была надолго обескровлена этим большим исходом

Несколькими годами позже, когда революционный угар спал, товарищ Сталин осознал всю глубину катастрофы и попытался исправить ситуацию. Единичные успехи были: так, к примеру, вождю удалось обманом заманить в СССР Петра Капицу и лишить его свободы, заставив работать на большевиков. Вместе с тем большая часть эмигрантов даже и в мыслях не держала возвращение в Советскую Россию. Разгромленные университеты, бардак и бедность, постоянный риск уголовного преследования сильно перевешивали ностальгию.

Сейчас, как говорят американцы, «столы повернулись». Мы всё чаще читаем в СМИ про травлю в США учёных, отказавшихся «вставать на колени» за то, что они белые натуралы. В газеты попадают самые громкие случаи, — история первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона, например, — но ничуть не меньше страдают от давления и молодые.

Многие американские учёные могут сейчас вполне серьёзно рассмотреть предложение работать в России или в Китае: даже те из них, кто пока что воздерживался от любых проявлений расизма и гомофобии. Наша культура, вполне европейская по своей сути, станет при этом огромным преимуществом в глазах потенциального иммигранта: стать «своим» в России американцу будет значительно проще, чем в Китае.

В России уже 10 лет действует программа мегагрантов, при помощи которой зарубежные учёные могут приехать работать в нашу страну

Полагаю, настало время и расширить программу мегагрантов, и начать серьёзную рекламу этой программы в США и в Европе. Конечно, в России по-прежнему много проблем, в том числе и бытового свойства, однако США 1920-х годов также не были филиалом рая на земле. Это не помешало американцам извлечь массу выгод от приёма большого количества эмигрантов из нашей страны.