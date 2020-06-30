Не прошло и года, как США перекупают у Турции российские С-400

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

30 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сенате США рассматривается законопроект дающий Пентагону официальное право купить у Турции поставленные российские комплексы С-400, если та согласится их продать и больше не покупать систем ПВО у России и Китая.

Налицо попытка преодолеть тупик в американо-турецких отношениях, который образовался в том числе и ввиду покупки Турцией комплексов С-400 у России, что уже привело к блокированию контрактов на поставку Турции истребителей F-35 и ЗРК "Пэтриот".

В качестве возможного довеска к потенциальному предложению о покупке США могут предложить 6 истребителей F-35, которые Турция уже оплатила, но так и не получила из-за блокировки участия Турции в программе F-35.

Так как детали контракта между Россией и Турцией неизвестны, неясно, имеет ли Турция возможность перепродавать закупленные комплексы другой стране без разрешения России и может ли продавать вообще.

На текущий момент комплексы С-400 на территории Турции полноценно в строй не введены. Турция держит их на паузе, чтобы не слишком раздражать США, которые грозят новыми санкциями, если Турция все же поставит их на боевое дежурство наплевав на угрозы из Вашингтона.

Эрдоган и МИД Турции продолжают заявлять, что ничего не помешает развертыванию купленных у России систем.

В целом, вероятность того, что США смогут продавить подобную сделку пока что выглядит низкой, но попытка наверняка будет предпринята.

Соответствующая законодательная инициатива была предложена в Сенате на прошлой неделе, ее автором стал парторг фракции республиканцев Джон Тьюн, представляющий Южную Дакоту. Речь идет о поправках к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год. Предполагается, что в бюджет будут заложены средства на приобретение у Турции стоящих там на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов.

Другой сенатор-республиканец Джим Риш, представляющий штат Айдахо, предложил принять в отношении Анкары более жесткие меры. Он внес на рассмотрение поправку, предписывающие администрации президента США Дональда Трампа ввести антитурецкий санкции.