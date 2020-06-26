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ВОЗ бьёт тревогу по поводу новой волны пандемии

Число заболевших Covid-19 в странах Европы и бывшего СССР вновь растет

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

ВОЗ бьёт тревогу по поводу новой волны пандемии

Давно мы с вами не обсуждали коронавирус, а ведь ВОЗ уже бьёт тревогу по поводу новой волны пандемии. За последние две недели сразу 30 стран Европы столкнулись с увеличением числа выявленных случаев коронавируса. В 11 из этих стран фактически вернулась эпидемия.

Сильнее всего ВОЗ тревожит ситуация в Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Киргизии, Украине и Косово. Такие страны, как Германия, Португалия, Испания и Польша, были вынуждены реагировать на новые вспышки болезни возвращением ряда ограничительных мер. В США вообще, говорят, реальное число заражённых в 10 раз выше, чем по официальным данным.

Пока совершенно непонятно, к чему приведёт открытие внутриевропейских границ. Россиян в Европу пока не пускают, зато Росавиация хочет открыть полёты в СНГ, то есть как раз в самые опасные с точки зрения эпидемиологической обстановки страны.

И тут возникает одна проблема... Многие люди – особенно те, кто за последние несколько месяцев не успели попасть в больницу, не смотрели репортажи "с передовой" и не видели пациентов на ИВЛ – до сих пор считают коронавирус чем-то вроде сезонной простуды. Даже если отбросить все сказочки про 5G, Билла Гейтса и то ли китайский, то ли американский, то ли всемирный заговор, всё равно найдутся те, кто думает, что COVID-19 – это ерунда, что можно разок переболеть, выпить чайку с малиной, и всё пройдёт. Эти люди повсюду! Они прижимаются к вам в очереди в супермаркете, они садятся рядом с вами в метро, они носят маску на подбородке и редко моют руки.

Но недооценка врага – это первый шаг к поражению. Проблема в том, что COVID-19, как и другие тяжёлые болезни, может привести к массе осложнений. Причём не факт, что от них удастся избавиться.

Например, британские врачи пришли к выводу, что у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз лёгких – это необратимый процесс рубцевания ткани, из-за которого человеку становится сложно дышать, поскольку кровь перестаёт нормально насыщаться кислородом.

"У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.

По словам ученых, также есть данные о том, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к "болезни Альцгеймера".

Американские пациенты жалуются на потерю вкуса и обоняния, причём хроническую. Наверное, это тоже как-то связано с поражением мозга.

У нас Голикова говорит, что "отдалённые последствия" COVID-19 пока неизвестны и что надо установить "длительное диспансерное наблюдение" за людьми, которые переболели коронавирусом.

Главная проблема в том, что последствия для организма могут стать пожизненными даже для абсолютно здорового человека, который подхватил коронавирус. Понятно, что всем жутко надоела изоляция, ограничительные меры, маски и т.д. Но лучше чуть-чуть пострадать сейчас, чем страдать потом всю жизнь. Берегите себя и не уподобляйтесь опасным дурачкам, которые не верят в опасность коронавируса.

Дас

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