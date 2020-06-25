NASA разрушит кислородный бак ракеты SLS

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25 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kiri2ll.livejournal.com

В конце 2019 года, а именно 5 декабря, инженеры NASA и Boeing провели необычный тест. В течение 5 часов они подвергали водородный бак, предназначенный для топлива (водорода) ракеты SLS нагрузкам, значительно превышающим те, которым он подвергнется во время реального запуска.

В конце концов, когда нагрузка стала избыточной на 260% бак лопнул. Именно это и было целью теста. Специалисты хотели узнать, какова максимальная нагрузка, которую способен выдержать этот элемент и насколько модель разрушения бака совпадет с реальностью.

Испытание бака проводилось на стенде, установленном в Центре космических полетов им. Маршалла. Бак заполнили азотом, на его корпусе разместили многочисленные датчики, предназначенные для определения нагрузки, давления и температуры, а также высокоскоростные камеры и микрофоны. Для того, чтобы воссоздать перегрузки, которые возникнут во время запуска SLS, использовались гидравлические поршни.

По словам специалистов, первоначальный разрыв бака произошел в точке, предсказанной по результатам моделирования. При этом, нагрузка которой он подвергался лишь на 3% отличалась от расчетной. Таким образом, тест не только продемонстрировал надежность конструкции бак, но и подтвердил корректность моделей, используемых специалистами Boeing при его проектировании и оценке поведения.

Уже в ближайшее время аналогичному испытанию подвергнется и бак, предназначенный для окислителя (кислорода) сверхтяжелого носителя. Он представляет собой точную копию бака, установленного на первом собранном экземпляре центральной ступени SLS, которая в настоящее время проходит подготовку к тестовому прожигу.

Для проведения испытания бак SLS будет заключен в решетчатую конструкцию и наполнен водой. После этого гидравлические системы начнут воздействовать на бак с целью его сломать. Специалистов интересует, каков предел максимальной прочности элемента и в какой точке начнется его разрушение.

Ракета SLS будет задействована в рамках программы Artemis. Ее используют для отправки кораблей Orion к Луне. На данный момент первый запуск носителя запланирован на конец 2021 года.