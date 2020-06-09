В Москве отменили карантин - сняты основные ограничения

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9 июня 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Решение о снятии карантина было принято, как и о его вводе - волюнтаристски, без учета мнения специалистов, строго по политическим причинам. Нынешняя причина - голосование по поправкам. Ну, и заодно снятие Собянина с политической доски и перевод его в административную. Хватит, поруководил страной, теперь можешь подвинуться. Есть и более достойные люди, вот они сейчас как вылезут из бункера, так и начнут руководить по-настоящему.

Итоги карантина предельно невнятны, его эффективность близка к нулю, а скорее даже - отрицательна. Ограничения были введены при ежедневном росте заболеваемости в 1500 человек при 13 умерших, сегодняшние данные - 2000 заболевших и 51 умерший. Если предположить, что карантин вводился по медицинским показатялям, то 14 апреля они выглядели явно получше сегодняшних. А значит - возникает вопрос: на каком основании его сняли?

Предполагается, что карантин позволил не допустить роста заболеваемости, но это гипотеза. Резкий рост был отмечен как раз в период введения пропусков, который был организован предельно безграмотно и сопрвождался массовым скоплением людей на транспорте, связанным с тотальной проверкой пропусков. Через две недели последовал всплеск. Так что...

Пиковые показатели в Москве - это как раз следствие карантинных мероприятий...

Без них ситуация носила бы явно более плавный характер. Хотя, конечно, это тоже гипотеза, которую никто проверять не будет - зачем рисковать и узнавать правду?

"Цифровой лагерь" в московском исполнении выглядел крайне неубедительно и показал очевидную немощь всей вертикали - она может угрожать, но реализовать угрозы - нет. Не умеет, не может и просто неспособна. Выглядело это все страшно, но руководство лагеря не смогло организовать толком ничего.

...Мы всё время забываем, что страной правят не политики и не государственные деятели... Как управленцы - полное ничто ...

Вся вертикаль импотентна именно потому, что в нее не могут попасть политики. Их выкашивают на подходах. А потому в ней - обычные чиновники даже на тех местах, куда их пускать вообще нельзя. Политик - это угроза верховному божеству, его власти. В стране чиновников руководить ими может только чиновник. Политик конкурирует с другими политиками, а если их нет, то нет и его, как политика.