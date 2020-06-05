Почему иудеи и мусульмане не едят свинину, а христиане едят

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5 июня 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Всем известно, что у мусульман и иудеев существует религиозный запрет на употребление свинины. Почему же христиане избежали этой участи? Обывательские объяснения запрета для мусульман и иудеев во многом сходны. Оказалось, что этот запрет заинтересовал даже ученых. Они говорят, что каждое пищевое табу в религии легко объясняется с точки зрения здравого смысла. Это не какая-то прихоть верующих фанатиков, а реальные меры предосторожности!

Обе религии формировались в жарких странах, где такое скоропортящееся и «грязное» мясо, как свинина опасно для здоровья человека. Известно, что свиньи всеядны – они способны переварить все, что найдут: от падали до собственных экскрементов. Сами животные от этого не страдают, а вот для человека накапливающиеся в свинине токсины – настоящий яд.

Кроме того, ученые доказали, что свиньи являются весьма подходящим местом для обитания паразитического червя «трихинеллы», и при плохой термической обработке мяса личинки паразита вполне могут попасть в организм употребившего его человека. А это очень серьезно: трихинеллёз – заболевание, нередко приводящее к смертельному исходу.

В итоге мудрецы прошлого додумались, что гораздо проще и быстрее внушить своим близким, что свинья чуть ли не исчадие ада, чем объяснять, что это мясо может быть опасно для здоровья. В конце концов, мы ведь тоже не учим детей основам электродинамики, а просто объясняем, что нельзя совать пальцы в розетку.

По той же причине иудеи и мусульмане не употребляют в пищу мясо хищников и падальщиков (например, раков и крабов). Ведь все они плотоядные, поэтому перенимают паразитов и токсины у других животных. А мясо ракообразных может даже содержать в себе трупный яд!

Однако и евреи, и арабы в первую очередь руководствуются не столько заботой о своем здоровье, сколько исполнением религиозных заповедей. На страницах Торы и Корана неоднократно затрагиваются вопросы правильного питания, разрешенных и запрещенных продуктов. В числе последних – свинина. Однако у каждой религии свои нюансы.

Одной из важнейших составляющих ислама являются такие понятия как «халяль» (все, что дозволено Аллахом) и «харам» (находящееся под запретом). Они распространяются и на пищу. В Коране (сура 5, аят 3) написано: «Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха».

Как известно, свинина – тяжелый продукт, а с точки зрения ислама избыточное питание – грех. Об этом речь в другом аяте: «Не вкушайте много, а будьте умеренны, чтобы не повредить себе и не обделить бедных. Аллах не любит расточительных и недоволен их неумеренными деяниями!» (Коран. 6:141). У мусульман также запрещены продукты, появившиеся на рынке относительно недавно и содержащие в себе добавки, в состав которых входит свиной жир. Этим грешат отдельные производители сыра, шоколада, хлебобулочных изделий, газированных напитков, мыла и зубных паст. Современные исламские ученые здесь руководствуются не только религиозными заповедями, но и медициной, объясняя, что свиной жир плохо усваивается человеческим организмом.

Примечательно, что в исламе к свинине может быть приравнена и баранина, если она была приготовлена не по канонам халяля. К примеру, баран был убит в мучениях или перед смертью он видел, как погибает другое животное.

В Торе, как и в Коране, также содержится очевидный запрет на употребление свинины: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам Израилевым: вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле: всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте» (Левит. 11:2-3).

Оба эти признака есть у оленей, коров, коз, овец – их мясо кошерное. Свинья, даже несмотря на наличие раздвоенного копыта с глубоким разрезом, животное не жвачное, а поэтому для евреев запретное – «трефовое». (Второзаконие. 14:8). Кроме того, иудаизм разрешает употребление птицы, однако она, как и жвачные копытные, должна быть приготовлена соответствующим образом. Животное забивается специальным остро наточенным ножом (чтобы причинить ему как можно меньше страдания), затем из туши удаляется вся кровь. Но даже правильно забитое животное может стать не кошерным, если, к примеру, будет приготовлено с молочными продуктами.

А почему же в христианстве, для которого, как и для иудаизма, одной из главных Книг является Ветхий Завет, не существует запрета на употребление свинины? Более того, для многих христиан (например, русских или немцев) свинина – одно из любимейших мясных блюд.

Ответ на этот вопрос можно найти в Новозаветных книгах. Вот, к примеру, слова апостола Павла: «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3:24,25).

Другими словами, Ветхий Завет исполнил свою роль – подготовил приход Мессии, и отныне следование некоторым его заповедям не является непременным условием вхождения в Царство Небесное. А ведь изначально наставления Бога о пище не содержали никаких запретов. «Всё движущееся, что живет, будет вам в пищу» (Быт. 9:3).

Вот еще одно место из Евангелия, уже в полной мере раскрывающее отношение Христа к этому столь щепетильному в иудаизме и исламе вопросу. «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем».