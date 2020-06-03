Грандиозный распил денег в американской космонавтике

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3 июня 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Немного истории. Commercial Crew Program многоэтапная программа NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию началась более 10 лет назад. На первом этапе было отобрано 5 компаний. На втором этапе осталось четыре компании.

На третьем этапе программы отсеялась Blue Origin с космопланом, запускаемым с помощью многоразового носителя, и остались:

Sierra Nevada Corporation с кораблём Dream Chaser и (существующей) ракетой-носителем Atlas V

SpaceX с кораблём Dragon V2 и (существующей) ракетой-носителем Falcon 9

Boeing с кораблём CST-100 и (существующей) ракетой-носителем Atlas V

3 августа 2012 года были подписаны соглашения с тремя победителями этапа, на общую сумму 1,1 млрд долларов

На четвертом этапе отсеялась Sierra Nevada Corporation и 16 сентября 2014 года NASA анонсировала подписание контрактов с компаниями Boeing и SpaceX. Контракт с Boeing составил 4,2 млрд долларов, с SpaceX — 2,6 млрд, при одинаковых контрактных обязательствах: завершение разработки и сертификация транспортных систем, тестовые и штатные миссии к МКС.

Первая беспилотная миссия SpaceX должна была полететь в конце 2016, а для Boeing в конце 2017. Для боинга было больше поблажек и давали больше денег, ведь они делали совершенно новый корабль. SpaceX переделывала грузовой вариант.

Уже тогда русофобы писали что вот SpaceX убьет российскую космонавтику.

Но прошло еще три года. Испытательный полёт с астронавтами на борту планировался на июль 2019 года, но 20 апреля 2019 года во время стендовых испытаний системы аварийного спасения (САС) на космическом корабле «Клей Дракон» произошёл взрыв. Это был тот самый «Клей Дракон», который беспилотно летал к МКС в начале марта 2019 года. В результате пуск отложили еще на год.

Однако, 27 мая пуск не получился - подвела "ужасная" облачность.

А 28 мая "убили негра, убили..." и в целях хоть как-то пиаром сбить протестную волну решили с запуском не тянуть. Вдобавок 29 мая взорвался очередной Starship. Вашингтонский обком твердо сказал, чтобы людей кровь из носу запустили. И 30 мая всего раз испытанный корабль с двумя запертыми добровольцами запустили на орбиту. Модифицированная грузовая капсула, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС, в этот раз пристыковалась с двумя людьми на борту. Грандиозный успех для человечества. Некоторые, начали отмечать победу американской космонавтики аж с 27 мая.

После запуска пилотируемого американского корабля впервые с 2011 года, русофобы возбудились. Посты во славу американской космонавтики публикует ежедневно.

На самом деле, кроме пиара в этом достижении ничего нет. Да, 9 лет американцы, не летали сами в космос. Пауза планировалась года на два - три, а вылилась в девять лет. Денег пилили много и всячески растягивали приятный процесс.

Для фальконов используется дешевый керосиновый двигатель Merlin 1D созданный по по образцу 50 летней давности керосиновых двигателей ЖРД F1 для Сатурна, по технологиям которые передало SpaceX НАСА, еще в 2005 году.

Новый метановый двигатель Илону Маску "пока" создать не удалось. 29 мая 2020 года взорвался, очередной четвертый по счету, Starship SN4. Баки Starship Mark1 лопнули во время их наддува жидким азотом. Starship SN2 был потерян в ходе схожего инцидента. Starship SN3 разрушился из-за ошибки в конфигурации теста. Starship SN5 и Starship SN6 с испытанием "масковского" двигателя ждут своей очереди.

Да, удалась четвертая версия ракеты "Фалькон", успеха удалось добиться в возвращении первой ступени с двигателями стоимостью по миллиону. Но, скажем на Рогозина грешат, что он задрал ценник "на провоз американцев с 20 млн до 70 млн $". А за 48 заказанных SpaceX полетов до 2026 года, НАСА должно выложить SpaceX $8 млрд, по 180 миллионов за полет. И это только предварительные договоренности. А если что-то пойдет не так, во втором или третьем полете...

Ну и наконец. Россию долгое время называли космическим извозчиком, или таксистом. Теперь, когда извозчиком вроде как стали США и обещают возить наших космонавтов, перейдет ли ей этот титул? Нет конечно, ответят русофобы. То что для России было обыденностью, для США "прорыв в космических технологиях".

А самое интересное, куда делись деньги американских налогоплательщиков на космические корабли

"Орион" частной компании «Локхид Мартин». Испытательный полёт этого космического корабля был намечен на 2013 год, первый пилотируемый полёт с экипажем из двух астронавтов планировался на 2014 год. Сумма истраченных денег — $8,15 млрд. Больше миллиарда истрачено НАСА на космический корабль Dream Chaser от Sierra Nevada Corporation .

В два раза больше, чем в SpaceX. НАСА вложило в Boeing , в его космический корабль Starliner, которому не дали состыковаться с МКС 20 декабря 2019. Он тоже был должен полететь еще 5 лет назад. Но все как то не складывается. Очередное обещание в конце этого года.

Итого в эксперимент по созданию частными компаниями космического корабля США вложили $4 млрд - в переделку грузовой капсулы в SpaceX, $8,15 млрд - в канувший в лету "Орион", $8 млрд - в Starliner и $1 млрд в Dream Chaser. Всего $21 млрд. На выходе, пока получили переделанную в обитаемую, грузовую капсулу "Дракон" летающую на двигателях, сделанных по образцу 50-летней давности. И это называется прорывом?

В России если бы истратили столько денег, с таким результатом , это назвали бы грандиозным распилом.