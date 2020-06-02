В Нью-Йорке ввели комендантский час

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

2 июня 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Нью-Йорка объявили, что сегодня в городе будет введён комендантский час - с 11 вечера до 5 утра в городе нельзя будет находиться на улице под страхом административного наказания. Такое решение приняли в ответ на протесты последних дней, которые начинались вроде как мирно, но заканчивались стычками с полицией и мародёрством.

Два дня подряд в ленте новостей мелькают картинки и видео разбитых витрин, сгоревших полицейских машин и прочих следов ночных беспорядков. New York Times стыдливо пишет о "по большей части мирных протестах", что конечно не так.

Большинство участников протеста разумеется мирные, и помаршировав (а возможно и повыкрикивав ругательства в адрес полиции) они расходятся по домам. Но практически в каждом крупном сборище находятся те, кто жаждет накала страстей, или просто хочет под общий шумок стянуть что плохо лежит в витрине дорогого бутика.

За последние пару дней мародёры - обычно, молодые чёрные парни - залезали в магазины спортивной одежды, видеоигр, мобильных телефонов, и тупо брали что им приглянется. Но дело не только в мародёрстве - эти ребята жгли полицейские машины, били витрины банков и магазинов, где и стащить то особо нечего.

Полиция Нью-Йорка при всём этом действует в основном очень сдержано. Было пару сомнительных случаев, но учитывая, что всех полицейских сейчас снимают на видео сотни человек, а ролики с любым беспределом разлетаются молниеносно, можно сказать, что офицеры NYPD невероятно профессионально себя ведут в этих трудных ситуациях. Причём, важно понимать, что полиция у нас многонациональная - меньше половины из них белые, где-то 15% - афроамериканцы.

Несколько человек мне написали тревожные сообщения, спрашивая, как у нас там в Н-Й дела. Признаюсь, что я в повседневной жизни никак с этими протестами не пересекаюсь. Вот у samsebeskazal вышел отличный репортаж того, как проходил один такой протест - буквально в 20 минутах ходьбы от моего дома. А я в тот день ходил на пикник с друзьями в соседний парк, где был отличный летний день, куча отдыхающих (группами по 2м между ними), и никакого намёка на насилие.

И всё же власти решили, что надо эту ситуацию как-то приостановить, и сегодня объявили, что в ночь с понедельника на вторник будет введён комендантский час. Согласно СМИ длится он будет с 23:00 до 5:00 - причём пока неизвестно, введут ли его повторно на следующий день. Думаю, это во многом будет зависеть от того, как пройдёт эта ночь.

Я пару дней назад писал, что одна из проблем Америки в том, что бедные и небелые часто думают, что полиция создана для того, чтоб защищать от них богатых и белых. Я думаю, что на самом деле это не так, но тот факт, что так считает какое-то количество население - серьёзная беда. И беда не только для полиции, и не только для бедных и небелых. Как мы в эти дни видим - для всех.

PS

Комендатский час продлили пока еще на сутки.