Нас ждет новая «холодная война», только теперь между КНР и США

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29 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.rosbalt.ru/blogs

Разве эпидемии хоть когда-то мешали воевать? Все страны в мире так или иначе зависят друг от друга, и никакая самоизоляция тут ни на что не влияет. Вот и России явно не удастся остаться в стороне от очередного конфликта Вашингтона и Пекина из-за китайского наступления на права Гонконга.

Это очевидно, ведь главным источником наполнения российского бюджета долгие годы была нефть. А цены на нее, и без того заметно снизившиеся в этом году, опять падают, реагируя на новый виток напряженности между США и КНР, которая, к счастью, пока выражается в виде лишь словесных атак.

За нефтью стремится и рубль. В общем, падает все — и это при том, что новая экономическая война еще не началась, а только мерцает вспышками на горизонте.

Не говоря уже, что Россия позиционирует себя как военного союзника более экономически мощного Китая, хотя и не получает от него за это, надо заметить, взамен никаких финансовых или технологических бонусов. Это позиционирование просто автоматически делает Кремль одной из сторон потенциального конфликта. Впрочем, какой именно стороной — это еще вопрос. В ответственный момент ориентацию можно и сменить или спрятаться под лозунгами миролюбия и нейтралитета.

Речь тут, конечно, идет о чем-то более серьезном, чем экономические санкции. Их на Россию наложено и без того достаточно, введение каких-то похожих мер давления на Китай, хоть он и союзник, ее, пожалуй, не особенно заденет. Нельзя ведь запретить то, чего и так у россиян нет уже несколько лет. А именно так обстоят дела с торговлей с Западом после присоединения Крыма.

Другое дело — переход к военным конфликтам разной интенсивности в произвольных частях мира. Тут в стороне у Кремля остаться не получится. Но есть ли такой риск сегодня?

Война с «Твиттером»

Пока непохоже, чтобы намерения президента США были настолько серьезны. Дональд Трамп с равной интенсивностью воюет с Китаем и с социальными сетями. Шутка ли, у него выборы в ноябре на носу, а тут «Твиттер» впервые пометил его заявления как потенциально фейковые и присоединил к ним ссылки на альтернативное мнение. И речь как раз о выборах в США, где губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, представляющий оппозиционную Трампу Демократическую партию, заявил, что в его штате голосование может пройти по почте из-за эпидемиологической обстановки.

Президент-республиканец, внезапно выступил солидарно с российской оппозицией, которая также борется против дистанционного голосования и прямо сказал, что это может привести к многочисленным фальсификациям. И был наказан «Твиттером». Которому, впрочем, Трамп теперь сам угрожает карами за нарушение свободы слова.

С помощью все тех же твитов, которыми президент США ведет всю свою политику, он сообщил, что у него и его товарищей по Республиканской партии сложилось ощущение, что «соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов». За это их будут жестко регулировать, а то и вообще закроют.

«Закрыть» хозяин Белого дома грозится и Китай. И тоже за наступление на свободу слова и демократию, только уже в Гонконге. После официального окончания эпидемии COVID-19 материковый Китай семимильными шагами двинулся в направлении скорейшего лишения в этой бывшей британской колонии остатков независимости. Еще в ноябре 2019 года Трамп рассказывал, что КНР не ввел в Гонконг «миллион солдат» только по его «личной просьбе», то есть, под угрозой фактического разрыва торговых отношений.

Теперь же президент США обещает КНР «нечто мощное», если там примут закон «О национальной безопасности», который сейчас обсуждает Всекитайское собрание народных представителей. Этот документ позволит центральным китайским властям хозяйничать на территории автономии, похоронив принцип «одна страна две системы». Против этого в Гонконге идут сейчас новые многотысячные протесты — но миллиону китайских солдат, которыми осенью пугал мир Дональд Трамп, гонконгцам явно нечего противопоставить.

Тут стоит оговориться — американского президента волнует явно не Гонконг и даже не сама по себе торговля с Китаем. Он вовсе не стремится выторговать сейчас парочку лишних долларов в новой таможенной войне. Задача у Трампа куда масштабнее — использовать любой повод, от репрессий против гонконгцев до китайского «авторства» коронавируса, чтобы добиться введения полномасштабных международных санкций против Пекина.

Настоящая новая «холодная война» — теперь между КНР и США, вот что, похоже, нас ждет в ближайшие годы. Победитель пока неизвестен, но зато точно понятно, что Россия окажется в числе пострадавших. Разумеется, при одном условии — переизбрании Дональда Трампа в ноябре президентом США. Поэтому-то для него сейчас социальные сети едва ли не важнее Китая, Гонконга и коронавируса вместе взятых.

Иван Преображенский