Голосование по поправкам не удалось перевести полностью в онлайн-формат

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29 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.rosbalt.ru/russia

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что предстоящее общероссийское голосование по поправкам к Конституции в дистанционной форме может быть проведено только в трех-четырех регионах страны. Больше того, как считает глава Центризбиркома, с инициативой проведения электронного голосования должны выступить сами местные власти.

Обозреватель «Росбалта» попросил экспертов рассказать, чем вызван такой подход и можно ли его назвать продолжением той политики, которую Кремль уже использовал при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса, когда принимать решения об этом было предложено руководителям регионов.

Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов:

«Ограничение применения электронного голосования по поправкам в Конституцию только тремя-четырьмя регионами вызвано как техническими, так и политическими причинами. С одной стороны, историю с голосованием надо закончить, а с другой, власть заинтересована, чтобы это стало неким общественно значимым событием.

Поэтому получается оксюморон (мудрая глупость, или глупая мудрость). По большому счету, власть здесь заинтересована в празднике с песнями и буфетами, но опасность заражения граждан коронавирусом остается.

Кроме того, у большого числа людей в отношении электронного голосования остается подозрение в том, что у власти будет больше возможности для фальсификаций результатов, так как контроль за подсчетом голосов будет не очевиден. Доверие к нему ожидается не очень высоким. Традиционное голосование на избирательном участке дает ощущение большей достоверности. Тех, кто готов голосовать дистанционно и доверяет этому виду волеизъявления, на мой взгляд, не больше 20% от общего числа избирателей. Что касается проблемы наблюдателей, то в целом у институтов гражданского общества в России сегодня небольшие возможности для контроля за подсчетом голосов. В этом смысле электорат власти — это все мы.

Мне кажется, что у многих регионов будет сильная мотивация провести электронное голосование, поскольку это увеличивает возможности „корректировать“ результаты голосования. Для федеральной власти это будет такая красивая история, поскольку если регионы решат, что надо голосовать дистанционно, то все вопросы будут к губернаторам, региональным законодательным собраниям, а не к Москве».

Алексей Макаркин, первый вице-президент фонда «Центр политических технологий»:

«Предложение ЦИК ограничить электронное голосования только несколькими регионами вызвано разной степенью их готовности работать в дистанционном режиме. Вопрос в том, в какой мере люди в разных субъектах Федерации погружены в интернет-специфику и насколько они ей доверяют.

Речь идет о том, что реально к такому голосованию подготовлены только крупнейшие города. Да и там, как это было на выборах в Мосгордуму в 2019 году, уровень доверия к нему далеко не идеальный. У нас в этом смысле не Эстония.

Однако тут возникает проблема доверия не только к интернет-голосованию, но и к тому, что власть все правильно посчитает».

Григорий Голосов, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:

«Здесь комбинация технических и политических соображений. С одной стороны, понятно, что проводить только электронное голосование — задача достаточно сложная технически. Из международного опыта в этом плане мы здесь имеем только Эстонию. Но понятно, что это страна совсем других масштабов и совсем другого уровня упорядоченности избирательного процесса. Так что технические сложности при электронном голосовании у нас возникнут. Более того, они станут приобретать политическое измерение, потому что чем больше их будет, тем больше претензий появится к самому методу волеизъявления.

Однако политические аспекты проявятся и независимо от этого, потому что сама идея, что можно голосовать такими многообразными способами, естественно, открыта для критики по поводу возможных злоупотреблений. Отсюда и предложение ограничить эту практику несколькими регионами, где такого рода проблемы, вероятно, можно будет минимизировать.

В то же время ясно, что при определении списка регионов, в которых будет проводиться дистанционное голосование, Центризбирком будет прислушиваться к пожеланиям Кремля и губернаторов. Поэтому не исключаю, что, с точки зрения претензий, выбор будет сделан не оптимальный.

В данном случае, со стороны Памфиловой я вижу преимущественно функциональный подход. Среди лиц, принимающих решения, она не хуже остальных понимает, что главными организаторами выборов в России являются губернаторы, и именно они несут за их результаты политическую ответственность. Поэтому вполне естественно прислушаться к их мнению и узнать, готовы ли они пойти на какие-то дополнительные риски или нет».

Александр Желенин