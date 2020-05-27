Полетят ли российские космонавты на американском

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27 мая 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vsatman888.livejournal.com

Предстоящий старт пилотируемого Драгона это первый полет американских астронавтов к МКС не на российском "Союзе" за 9 лет. И после благополучного приводнения астронавтов в Атлантике появится выбор на каком корабле полетит космонавт или астронавт в Космос?

Напомню что россияне когда-то летали к МКС и на Шаттлах то же. Поэтому вопрос "может ли космонавт полететь на Драгоне к МКС" не фантастика, но есть вопрос - когда полетит космонавт...

Мнение главы НАСА

Решение о том, когда российский космонавт сможет совершить полет на новом американском космическом корабле Crew Dragon, пока не принято. Об этом заявил во вторник на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн:

"Половина Международной космической станции - американская, а половина - российская, - отметил директор NASA, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия с Россией в исследовании космоса. - Для того чтобы на борту МКС находились и американцы, и россияне, мы должны быть готовы запускать российских космонавтов на орбиту в наших коммерческих кораблях, а они должны проявить готовность доставлять американских астронавтов на кораблях "Союз". В ходе последних контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным мы пришли к согласию в вопросе о том, что это необходимо для обеих стран, по мере того как мы продвигаемся вперед в наших программах".

Затронув вопрос о возможности участия России в программе создания окололунной станции Gateway, он отметил. что "это отдельная тема для обсуждений". "Да, мы сделали предложение России, мы спросили о том, хотели бы они участвовать в этой программе, - продолжил Джим Брайденстайн. - Мы высказали свои предложения и сейчас ожидаем ответа. Но хочу подчеркнуть, что у нас установилось прочное партнерство, начало которому было положено в 1975 году с программы "Аполлон-Союз", затем последовали программы "Шаттл" - "Мир" и программа создания МКС".

Однако, напомню, что занимая должность Администратора НАСА, Брайденштайн является в определенной степени политиком, а учитывая широкие международные контакты НАСА, еще и дипломатом. И он не может говорить слова, которые могут обидеть или расстроить партнера. В отличие от Брайденштайна, американские эксперты в области космоса, не работающие на административных должностях могут говорить прямо и без обиняков.

"Действующая администрация США не готова к равноправному партнерству в космосе, значимые проекты с Россией маловероятны", - считает астрофизик, исследователь в области истории космических полетов, сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл. - Я думаю, международное сотрудничество во многом зависит от политической ситуации. Прямо сейчас искренней заинтересованности в сотрудничестве с другими странами немного – их участие в совместной работе приветствуется, покуда США могут указывать им, что делать", - сказал эксперт.

По его мнению, если теоретически при другой политической конъюнктуре США могли быть более открыты к равному партнерству с Европой и Японией, то серьезное взаимодействие с Россией он считает маловероятным. В преддверии намеченного на 27 мая первого пилотируемого старта космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX по контракту с НАСА, эксперт заявил, что уверен в сегодняшнем лидерстве США, несмотря на отсутствие на протяжении последних 9 лет самостоятельных пилотируемых стартов. По его оценке, США "продолжат сохранять лидерство в предстоящие 5-10 лет".

Эксперт также отмечает, что КНР сегодня "стремительно наращивает свой опыт". По его словам, Китаю понадобится еще десятилетие, чтобы достичь уровня технического совершенства США в космической индустрии. Специалист напомнил, что сегодня Китай выходит на лидирующие позиции по количеству запусков, и уже в предстоящие два года будет создана китайская орбитальная космическая станция.

Говоря о достижениях России, МакДауэлл отмечает надежность "Союзов", но в большей степени основанных на дизайне 60-х годов. Crew Dragon полон же новых технологий и может дальше совершенствоваться, что дает американцам большую гибкость в будущем.