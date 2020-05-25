МВФ выставил новые условия Украине для получения кредита

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25 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varjag2007su.livejournal.com

Первый транш по Новой кредитной программе в размере $1,9 млрд может поступить уже через пару дней после её утверждения. Средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий – "структурных маяков". Что именно надо будет сделать, удалось выяснить Украинским новостям.

Украина 21 мая завершила работу с Международным валютным фондом по подготовке новой кредитной программы stand-by Arrangement (SBA).

Об этом сообщили в МВФ буквально через несколько часов после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским закона о защите национализированных банков.

Приняв закон о банках, Украина выполнила предварительное условие для открытия новой программы.

По информации фонда, новая программа общим объемом финансирования в $5 млрд , или 3,6 млрд СПЗ (SDR-специальные права заимствования), рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направляться на поддержку платежного баланса и бюджета для преодоления последствий COVID-19 – то есть, для пополнения валютных резервов и для бюджетных нужд.

За несколько дней до этого сообщения Кабинет Министров утвердил проект меморандума о сотрудничестве по новой программе, согласно которому первый транш кредита составит $1,9 млрд и полностью будет направлен на покрытие дефицита госбюджета.

Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года

Совет директоров МВФ (board) может утвердить программу с Украиной уже в ближайшее время – в конце мая или начале июня. Сейчас это вопрос чисто технический и процесс зависит исключительно от бюрократических процедур по подписанию и подготовке документа к вынесению на заседание совета директоров.

Первый транш кредита после утверждения документа может поступить в Украину буквально через пару дней после утверждения. Но детальный график предоставления оставшихся кредитных средств, условия, которые Украина должна для этого выполнить и возможные размеры последующих траншей пока неизвестны. Содержание меморандума, по договоренности с МВФ, до утверждения документа Советом директоров, не раскрывается. Однако, УН удалось узнать перечень так называемых "структурных маяков" - условий, которые необходимо выполнить для получения второго и последующих траншей.

Что необходимо для продолжения программы?

Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов – по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.

Первый транш по Новой кредитной программе в размере $1,9 млрд может поступить уже через пару дней после её утверждения. Средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий – "структурных маяков". Что именно надо будет сделать, удалось выяснить Украинским новостям.



Украина 21 мая завершила работу с Международным валютным фондом по подготовке новой кредитной программы stand-by Arrangement (SBA).

Об этом сообщили в МВФ буквально через несколько часов после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским закона о защите национализированных банков.

Приняв закон о банках, Украина выполнила предварительное условие для открытия новой программы.

По информации фонда, новая программа общим объемом финансирования в $5 млрд , или 3,6 млрд СПЗ (SDR-специальные права заимствования), рассчитана на 18 месяцев. Деньги будут направляться на поддержку платежного баланса и бюджета для преодоления последствий COVID-19 – то есть, для пополнения валютных резервов и для бюджетных нужд.

За несколько дней до этого сообщения Кабинет Министров утвердил проект меморандума о сотрудничестве по новой программе, согласно которому первый транш кредита составит $1,9 млрд и полностью будет направлен на покрытие дефицита госбюджета.

Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года

Совет директоров МВФ (board) может утвердить программу с Украиной уже в ближайшее время – в конце мая или начале июня. Сейчас это вопрос чисто технический и процесс зависит исключительно от бюрократических процедур по подписанию и подготовке документа к вынесению на заседание совета директоров.

Первый транш кредита после утверждения документа может поступить в Украину буквально через пару дней после утверждения. Но детальный график предоставления оставшихся кредитных средств, условия, которые Украина должна для этого выполнить и возможные размеры последующих траншей пока неизвестны. Содержание меморандума, по договоренности с МВФ, до утверждения документа Советом директоров, не раскрывается. Однако, УН удалось узнать перечень так называемых "структурных маяков" - условий, которые необходимо выполнить для получения второго и последующих траншей.

Что необходимо для продолжения программы?

Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов – по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.



По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.



По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.