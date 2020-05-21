Глава бюджетного комитета Совета Федерации А.Артамонов внес предложение сажать за

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

21 мая 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nemihail.livejournal.com

А теперь следите за руками, в 2018 году рынок серых зарплат в стране составил 13 трлн рублей, что почти как бюджет за аналогичный период (16,8 трон) или 12% к ВВП страны и это по оценкам Росстата, в действительности же все куда серьезнее. Это почти половина от всех зарплат в стране серые.

Так что если закон начнет работать, то нам придется посадить несколько миллионов человек и приостановить работу почти 50% предприятий и организаций. Не говоря уже о том, что посадить нужно будет почти всех чиновников, депутатов и прочих представителей власти, которые очень охотно держат огромный штат нелегальных сотрудников, от водителей, до служанок из азиатских стран и прочих...

Серая зарплата - зло

Но только нужно делать так, чтобы люди добровольно отказывались от серых схем, путем стимулирования, льгот, помощи в трудных ситуациях, а самое важное, чтобы налоги и выплаты шли не на распил, а на благоустройство бизнес климата.

Низкие налоги это инвестиции и процветание страны, а жесткие условия можно ставить только тогда, когда это процветание произойдет, как это сделано во многих развитых странах.

Давайте представим, что завтра все в один миг начнут платить "белую зарплату"

Эти самые зарплаты серьезно уменьшатся, на 20-30%, а все товары подорожают. Уменьшатся зарплаты и тех, кому платили "белую", поскольку произойдет переоценка рынка рабочей силы. Огромное число рабочих окажутся нищими.

А так да, в бюджете будет сперва чуть больше денег, которые все равно распилят, а по прошествию времени бюджет ожидает серьезная просадка, если к этому моменту его пересчитать на валюту. Мы станем одной из самых бедных стран в мире. Само собой к этому времени все самые толковые предприниматели переберутся в соседние страны.

ПС

Но скорее всего данный закон нужен исключительно, чтобы пугать и выборочно сажать неугодных, что легко может превратится в банальную расправу, похожую на ту, что была в 1937 году.

А может сразу начать с палачей и сажать за предложение сажать?