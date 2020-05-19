Страна Восходящего Солнца

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19 мая 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Глава МИД Тосимицу Мотэги на заседании правительства представил "Синюю книгу по дипломатии" — ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами. В отношении Южных Курил Япония вставила формулировку, обозначив их как "острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны".

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года.

Прокомментирую

Интересное заявление про распространение суверенитета... Интересно было бы узнать, как Япония проецирует свой суверенитет на "северные территории". Ежегодным их рассматриванием в бинокль премьером? Интересно, рядовые японцы как к этим перлам относятся.

Трактат о территориях 1855 года, на который Япония ссылается, был аннулирован самой Японией в 1905 году итогами русско-японской войны, по которым Япония захватила половину Сахалина и все Курильские острова, и ссылаться на трактат в высшей степени неприлично. Потому, что если они наплевав на него в 1905, когда итоги войны их вполне устраивали, вспомнили о нем, когда Фортуна повернулась к Японии задом, ставят Японию на одну доску с дамой лёгкого поведения.

Что для России, то для неё Южные острова - это щит. Обладание двумя главными островами - это юридически и физически закрытые ворота в Охотское море для всех посторонних. Таким образом Охотское море - это полностью внутреннее море России и теперь тут к берегам на расстояние 12 миль не подойдёт американский военный корабль, ни разведчик ни авианосец.

Владение четырьмя островами позволяет контролировать весь юго-восточный регион и заранее предупреждать об опасности, а также не позволяет потенциальным противникам разворачивать свои военные базы в непосредственной близости от наших территорий.

Идею совместно использовать острова, оставив их за российским суверенитетом реализовать не получилось. Русские потребовали закрепить суверенитет в мирном договоре Япония отказалась...

Поэтому российскому МИДу надо завести "Фиолетовую книгу по дипломатии" и записывать в неё все японские хотелки по Курилам. Может быть дойдёт, что России "глубоко фиолетово", что и куда они пишут.

П.С.

Хорошо, что Япония помнит из за чего острова стали не их. Так и надо оставить, чтобы не забывалось!