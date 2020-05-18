Если визит в Оман не государственный, то почему с Зеленским полетела госохрана?

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18 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.dialog.ua/blogs

Политик выложил на своей странице в "Телеграме" скриншот ответа из Офиса президента Украины на свой официальный запрос. Нардеп отметил, что глава государства не имел права брать с собой в Оман сотрудников УГО, если его визит был частным.

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права летать в Оман в сопровождении бойцов Управления государственной охраны. Такой точки зрения придерживается народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Диалог.UA. На странице в "Телеграме" политик выложил скриншот ответа из Офиса президента Украины на свой официальный запрос касательно полета Зеленского. В ОП ответили Гончаренко, что никакого официального визита президента в Султанат Оман не было, более того, президент Владимир Зеленский якобы не подписывал никаких документов ни с кем, следовательно визит, с точки зрения Офиса президента, нельзя называть официальным.

"После сообщения о трагической гибели пассажиров и экипажа украинского самолета в Исламской Республике Иран президент Украины прервал свой визит в Оман и вернулся в Киев. Глава государства поблагодарил оманскую сторону за предоставленную возможность быстро вернуться в Украину. Информация в вашем запросе относительно "искусственной достоверности информации" не соответствует действительности", - говорится в ответе на запрос.

В свою очередь, Алексей Гончаренко возмутился тем, что с Зеленским полетели сотрудники государственной охраны Украины."У меня вопрос: если визит не был государственным, то почему с Зеленским полетела государственная охрана? Кто оплачивал ее услуги? Почему пресс-секретарь президента Мендель сначала заявляла о "встрече на самом высоком уровне", а потом уже рассказывает о том, что визит был неофициальным? Требую рассказать всю правду и довести эту историю до конца", - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский политолог Валерий Соловей подтвердил слухи о встрече Владимира Зеленского с представителями России в Омане, тем не менее, россиянам ничего не удалось добиться от украинской стороны.Также уже бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не стал отвечать прямо на вопрос о полете Зеленского в Оман. Он заявил, что все ответы будут даны в рамках действующего законодательства Украины.