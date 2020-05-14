NASA приобрело дополнительное место на «Союзе»

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14 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kiri2ll.livejournal.com

NASA решило приобрести место для одного астронавта на космическом корабле «Союз МС-17». Он будет запущен к МКС в октябре этого года. Общая стоимость сделки составит 90.25 млн долларов.

Эта сумма включает оплату самого места, а также тренировок экипажа, предпусковой подготовки и поисково-спасательной операции после возвращения экипажа на Землю.

По словам представителей NASA, им пришлось заказать дополнительное место в качестве подстраховки — на случай, если в ходе реализации программы CCP (Commercial Crew Program) возникнут новые проблемы, которые отложат запуски новых американских кораблей. В этом случае в NASA хотели бы иметь возможность сохранить постоянное присутствие своих астронавтов на МКС.

Известно, что в NASA также рассматривают возможность приобрести еще одно «страховочное» место на борту «Союз МС-18», чей запуск намечен на март 2021 года. Итоговое решение будет зависеть от исхода первой пилотируемой миссии Crew Dragon. Ее запуск намечен на 27 мая. В ходе миссии корабль должен будет доставить на МКС двух американских астронавтов, которые затем проведут на борту станции от 1 до 4 месяцев.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»