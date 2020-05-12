Цифровизация населения – одним привилегии, другим наказания

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12 мая 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.nemnogoobovsem.com

Китай создает цифровую диктатуру, чтобы установить контроль над 1,4 миллиардом своих граждан. Для одних «кредит доверия» принесет привилегии, для других — наказание.

То, что может казаться далеким будущим, уже происходит в Китае. И это уничтожает многие жизни. Коммунистическая партия называет это «кредитом доверия» и говорит, что эта система будет полностью функционировать к 2020 году.

В течение нескольких лет, как утверждает официальная Партия, она «позволит людям, заслуживающим доверие, свободно пользоваться всеми благами, в то время как дискредитированным людям будет трудно сделать и шаг». «Кредит доверия» подобен персональной системе показателей для каждого из 1,4 миллиарда граждан Китая.

В рамках пилотной программы, которая уже работает, каждому гражданину был присвоен свой персональный балл по 800-балльной шкале. Те граждане, которые имеют высокие «баллы», получают VIP-обслуживание в отелях и аэропортах, дешевые кредиты и быстрый доступ к лучшим университетам и рабочим местам. Те, кто находятся в самом низу шкалы, могут быть изолированы от общества и не допущены к путешествиям, а также лишены возможности получить кредит или работу в государственных организациях.

Эта система будет оснащена новейшими высокотехнологичными системами видеонаблюдения, поскольку Китай стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Камеры видеонаблюдения будут оснащены системой распознавания лиц, сканирования человека и геолокации, чтобы постоянно следить за каждым гражданином.

Приложения для смартфонов также будут использоваться для сбора данных и мониторинга поведения человека в Интернете на ежедневной основе. Затем, большие данные из других источников, таких как государственные архивы, включая образовательные и медицинские учреждения, оценки государственной безопасности и финансовые отчеты, будут включены в шкалу индивидуальных баллов.

Пилотные проекты системы «кредита доверия» в настоящее время находятся на различных стадиях внедрения по меньшей мере в дюжине городов по всему Китаю. Несколько компаний работают с государством, чтобы национализировать систему, скоординировать и настроить технологию, а также доработать алгоритмы, которые будут определять национальный рейтинг граждан.

Это, вероятно, самый крупный проект социальной инженерии, созданный для слежения и контроля за более чем миллиардом людей. В случае успеха это будет первая в мире цифровая диктатура.

Гражданин Китая знает, что «кредит доверия» - это не идеальная система, но считает ее лучшим способ управлять непростой страной с самым большим населением в мире. «Я думаю, что люди в каждой стране хотят жить в стабильном и безопасном обществе», - говорит он. «Если каждый уголок общественного пространства будет оборудован камерами, я буду чувствовать себя в безопасности».

Финансовое поведение человека будет важным показателем для оценки национального «кредита доверия». Согласно существующей финансовой системе под названием Sesame Credit, человек, имеющий высокий балл, например, 770 из 800 — является очень надежным гражданином Китая.

Приложение, установленное на каждом телефоне, дает доступ к специальным привилегиям, таким как аренда автомобиля, гостиничного номера или дома без внесения депозита. Но «кредит доверия» будет зависеть не только от этого.

Кто является вашими друзьями, кто ваша семья – это тоже будет влиять на ваш рейтинг. Если ваш лучший друг или ваш отец скажут что-то плохое о своем правительстве, вы можете потерять свои баллы. То, с кем вы встречаетесь и в конечном счете сотрудничаете, также повлияет на уровень «кредита доверия».

«Нам нужна такая система «кредита доверия», - говорит государственный служащий в Министерстве юстиции. «Мы надеемся, что сможем помочь друг другу, любить друг друга и помочь каждому человеку стать успешным». «По словам председателя Си, мы будем богатыми и демократичными, культурными, гармоничными и красивыми.»

«Это надежда Си Цзиньпина на светлое будущее страны. Это также надежда всей китайской нации. Китай уже давно является государством, которое пристально наблюдает за своими гражданами, поэтому они привыкли к тому, что правительство берет на себя определяющую роль в личных делах.»

Для многих людей в Китае конфиденциальность не является такой же, как на Западе.

Китайцы придают более высокое значение общественному благу по сравнению с личными правами, поэтому большинство китайцев считает, что если «кредит доверия» создаст более безопасное, надежное и стабильное общество, то так тому и быть.

Но большинство из них, похоже, не понимают, что всесторонний контроль со стороны «кредита доверия» уже имеет месть быть, и не было никаких публичных обсуждений о внедрении системы внутри Китая. В частном порядке в средних классах школы было некоторое беспокойство по поводу того, что уровень баллов гражданина является единственным критерием для определения его характера. Но это никак не остановит развертывание системы.

Партия использует эту систему для того, чтобы вернуть себе часть контроля, который она потеряла, когда Китай только появился в 1980-х годах и начал быстро развиваться. Это способ заставить замолчать диссидентов и обеспечить абсолютное господство Партии.

Уже около 10 миллионов человек были наказаны в рамках пилотной программы кредита доверия. Уже много людей попали в «черный список» неправомерно, но они не могут выйти из него. Это разрушило их карьеру и изолировало от общества, и теперь они боятся за будущее своей семьи.

Они хотят предупредить мир о кошмаре, который повлечет за собой внедрение системы «кредита доверия». К сожалению, большинство китайцев еще не понимают, что будет происходить в условиях цифрового тоталитарного государства. И это видно по ментальному состоянию китайского народа.

Они ничего не видят и ничего не слышат. Они мало знают о мире, в котором живут. Они живут в иллюзии.