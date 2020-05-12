«Нас превратят в биороботов!» Мария Шукшина призвала бороться против цифровой диктатуры

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12 мая 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели», Инга Дрозд ]

фото: соцсети

Популярная актриса, известная своей религиозностью и прямотой высказываний, открыто выступила против действий нынешней власти. Мария уверена: если люди будут молчать, нас всех ждет цифровое рабство. По ее словам, правительство в ближайшие дни пытается принять законы об обязательной вакцинации, дистанционном образовании и проведение экспериментов с искусственным интеллектом.

По словам Шукшиной, в мире давно идет третья мировая война, но используют в ней не боевое оружие, а средства для подчинения человеческого сознания.

– Друзья, уверена, что многие начинают просыпаться, ну, не может русский человек не видеть, что происходит на самом деле, – сообщает Шукшина. – Под покровом, так сказать, коронавируса. И да, сразу хочу оговориться, ярые сторонники вируса, никто у вас его не отбирает, он есть, факт, и весь мир с ним борется, тоже факт. И третий факт – его используют. Люди предпочитают закрывать глаза на происходящее, но жить с закрытыми глазами – это обкрадывать себя. Скажу больше, с закрытыми глазами вам не спастись!

Могу поспорить, что многим, простите, недалеким людям, даже понравится не страдать, не болеть, не стареть, и даже не умирать. Другими словами, превратиться в биоробота. Ведь что такое трансгуманизм? Американский глобальный проект – цифровой трансгуманизм – это идеология, суть которой в том, что человек недостаточно хорош, чтобы жить в технологическом мире, и человека надо улучшить путем чипирования, превратить в бионика (биоробота), кибера. Опять конспирология? Помилуйте, но ведь эта работа идет уже давно! Человека уже давно начали насильно менять и превращать в элемент матрицы, что ярко выражается в представителях ЛГБТ... Ну, как еще вам глаза открыть, люди милые, наивные?

Эмоции Шукшиной буквально выплескиваются через край, когда она начинает говорить о том, как активно в российском шоу-бизнесе пропагандируются деструктивные ценности, а телевидение буквально одурачивает народ.

– Все каналы используют МЕТОДЫ МОРАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА, и возникает всегда впечатление, что кто-то сидит и разрабатывает программы для того, чтобы уничтожать МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК СТРАНЫ, – уверена актриса.

Возмущают Шукшину и разговоры о принудительной вакцинации:

– Мы с вами превратимся в своих «цифровых двойников», поскольку опыты над

ЧЕЛОВЕКОМ по Конституции запрещены. А над «цифровым двойником» – сколько угодно.

В качестве доказательств своих слов Мария приводит выступления известных российских ученых, а также слова духовника Свято-Троице-Сергиевой Лавры Кирилла, который говорил о «подготовке людей к приятию диавольской печати».

Шукшина и еще более 5000 российских ученых и публичных людей приняли участие в онлайн-противостоянии избыточным мерам по цифровизации, где выразили тревогу по поводу введения QR-кодов, дистанционного обучения, мониторинга передвижения человека и частного транспорта, принудительной диспансеризации и вакцинации, присвоения цифр. идентификатора (номера) человеку с последующим избыточным контролем частной жизни, семьи и свободы вероисповедания в обществе.

В качестве спасения от цифрового рабства Шукшина предлагает отказ от просмотра телевизора и обращение к Богу, а еще участие в онлайн-митингах против принятия соответствующих законов.

– Конспирология?! Да нет, дорогие товарищи! Это реальность наших скорбных дней, – заключила актриса под бурное одобрение своих подписчиков, которые поблагодарили ее за смелость и откровенность.

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