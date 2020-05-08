На территории страны функционирует шайка дизайнеров-вредителей, саботирующих праздник

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8 мая 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: soba4ki.livejournal.com

Каждую весну, накануне девятого мая, тут и там появляются плакаты, билборды, открытки и прочая полиграфия, на которой дорогих потомков победителей и немногочисленных, ещё живых ветеранов поздравляют в лучшем случае союзники, а чаще всего — солдаты рейха.

И вроде как наклёвывается простая схема возникновения подобного: Поступил заказ сваять тематическую картиночку про вторую мировую, нерадивый дизайнер лезет в интернеты, берёт там не глядя первую попавшуюся чёрно-белую фотокарточку военных лет, приемлемого для печати разрешения и пожалуйста. Готов очередной шедевр, на котором солдат в легко узнаваемом шлеме М35, вооружённый не менее хрестоматийным МР40 благодарит деда за победу, ласково замахиваясь гранатой на потенциального зрителя.

Но вот что непонятно. Почему не глядя-то? И отчего доверили работу столь тупому человеку? Других нет? Почему всё делалось, не сверяясь с общедоступными источниками, никак не утруждая себя элементарной проверкой?

Им там настолько по барабану? Видимо да, именно настолько.

Ведь у нас сейчас Праздник Победы возведён в достаточную степень абсолюта, и с детского сада людям демонстрируют, как выглядел красноармеец. Гимнастёрка там, пилотка, красная звезда, вот это всё. В магазинах продают костюмчики для младенцев, имитирующие форму советской армии тех лет. И никакой путаницы. Ни разу не видел я, чтобы кто-то младенчика в стилизованные под форму СС пелёнки обернул. Нет такого.

На машинах наклейки «на берлин!» видел, а вот «дранг нах остен» - ни одной! Никто не косячит. Все понимают примерно так, куда ехать надо. Пишут зубной пастой «Т 34» на боку БМВ, и не пишут «Тигр» или «Пантера». Ну в нашем селе во всяком случае не замечал.

В фильмах, в играх — тоже всё честь по чести. Могут события переврать, ущемить роль одной стороны и выпятить заслуги другой, да, бывает. Но форма, форма солдат всегда строго соблюдена.

Не было ни одного кино, пусть даже самого отечественного и современного и, как следствие, весьма спорного, в котором бы устроили подобную путаницу и окровавленный политрук в подмосковном зимнем окопе вдруг зиганул бы, призывая не отступать и не сдаваться.

Нигде такого нет, везде как-то сверяются с первоисточниками, а вот на плакатах поздравительных — постоянно...

И заказчиками всей этой красоты, как правило, выступают не абы кто, а солидные бюджетные структуры, которые вряд ли буду сотрудничать с наркоманом-фрилансером (хотя кто их знает?), которому что русско-японская, что англо-бурская — всё едино, дайте только предоплату Христа ради, а то кумарит с утра, просто мрак, как люто.

Версию массового злого умысла тоже отметаем смело, ибо это не анонимные труды, а так открыто и бессмысленно подставляться — зачем? Да и с трудом верится, что на территории страны столь долго функционирует шайка дизайнеров-вредителей, саботирующих праздник настолько нелепым способом.

И получается, что из небольшого количества версий, мы мгновенно возвращаемся к исходной точке — им просто по барабану! Абсолютно!

И это всё не в одном каком-то городе, богом проклятом и забытом, это в масштабе всей страны происходит. Картинку, простую картинку нарисовать не способны без ошибок...