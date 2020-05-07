У президента Беларуси нет экономических резервов выжидать в простое

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7 мая 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/batura

Александр Лукашенко вновь не сходит с новостных полос многочисленных изданий и информационных площадок. Он решил пойти своим путем и не включать жесткие механизмы ограничений и изоляции в своей стране, и вновь расколол мировое общественное мнение пополам.

С одной стороны его поддерживают за самостоятельную политику и отказ от участия в “коллективной панике и психозе” по поводу, как думают многие, надуманной проблемы коронавируса. Тем более, что медицинский потенциал Беларуси, по оценкам ряда экспертов, без особых усилий справляется с возникшей угрозой.

С другой стороны - есть достаточно объективные показатели, говорящие о негативной динамике распространения вируса в стране. Ужас у многих вызывает проведение в Минске парада в честь Дня Победы, что грубейшим образом нарушает рекомендации ВОЗ.

А накануне был проведен республиканский субботник, где, как и всегда, поучаствовал сам Лукашенко, а в целом, по официальной версии - более 2 млн. человек десятимиллионной страны. Хотя, на сколько эта цифра правдива, сейчас понять сложно.

Прозаичная разгадка такого поведения президента Беларуси может заключаться в отсутствии экономических резервов страны для выжидания в простое на неопределенном отрезке времени, что скажется на потенциале независимости, которой он так дорожит. Его прагматизм, в таком случае, жертвует тактической конфигурацией ради стратегического успеха. Но такой ход должен быть хорошо просчитан и основан на объективных данных, которые в каком-то объеме у него, безусловно, присутствуют.

Этот год для Александра Лукашенко — знаковый — ему предстоит пройти очередной предвыборный путь, чтобы в очередной раз доказать свое право оставаться на вершине политической жизни государства, а времени осталось считанные месяцы. Год как знаковый, так и невероятно сложный для всей мировой политической системы: череда глобальных кризисов по уровню своей сейсмичности более-менее очевидно уступает разве что двум мировым войнам. Именно в такие времена и проявляются настоящие лидеры, одним из которых, вероятно, считает себя белорусский президент.

Возможно, ему мало уже победы в своей стране, и 26 лет властвования в ней он готов поставить на карту глобального авторитета? В любом случае, длительный опыт накопленный в непростой ситуации становления государственности и пребывания на передовой геополитической борьбы ему в этом может помочь.

В рамках сложившихся тесных взаимоотношений с Россией и ее руководством, сложно не заметить, что бывший пограничник Лукашенко выгодно продает свою геополитику (географическое положение, дружбу, советскую модель устройства страны). По сути, Беларусь для России стала таможенным и пограничным пространством, по своему, буферной зоной, не только отделяющей, но и адаптирующей ее к европейскому западному миру. Несмотря на это, Беларусь — мобилизационный проект, готовый в любой момент собрать в кулак силы государства и общества для решения самых сложных задач.

“Казарменность” — один из маркеров режима Лукашенко среди оппозиции. Его риторика «мы на фронте» делает из страны цитадель, а ее граждан — бойцами с передовой. Наглядно подтверждает мировоззренческую позицию белорусских элит и киноиндустрия Беларуси: на сегодня самый успешный ее кинопроект — это лента с говорящим названием “Брестская крепость” (2010). До этого, к слову, было “В августе 44-го” (2000), а в советский период - телесериал “Государственная граница”.

Минск — более европейский, чем практически любой из городов России. А Беларусь, безусловно, европейская страна, хоть и с отчетливым восточным и советским отпечатком. Это не могло не сыграть роли в определении Минска переговорной площадкой по ряду ключевых проблем глобальной политики.

Сегодня Лукашенко, может быть не так популярен в России и СНГ, как это было в 90-е и нулевые, но его влияние сильно, а политика последовательна. Он не зацикливается только на российском векторе, а ищет союзников по всему миру. Он умеет прощать и наказывать — и в этом тоже заключается его политический “прагматизм”, с которым он пришел во власть и вне которой его сложно представить.

Василий Батура, политолог, конфликтолог