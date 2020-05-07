Командир воздушного судна SSJ-100 рассказал о причинах прошлогодней трагедии в Шереметьево

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7 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov/

Поддержка отечественного производителя – важная часть политики государства. Но есть кое-что поважнее. Безопасность. Лоббируя интересы отечественного бизнеса, хорошо бы способствовать повышению качества его продукции. Чтобы не было как в анекдоте: «Не надо путать патриотизм и идиотизм».

Вчера опубликовали интервью с командиром воздушного судна Sukhoi Superjet, о том, по каким причинам год назад в Шереметьево случилась трагедия, стоившая жизни 41 человеку. Денис Евдокимов уверен: причиной аварии стало «несоответствие самолета нормам летной годности».

По его оценке, «шасси …должны были безопасно подломиться при первом превышении нагрузки, при этом второго отделения самолета от земли не произошло бы».

Как отмечает пилот, испытательных полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не было.

Он напоминает, что аналогичные проблемы были:

в 2008 году на демонстрационном полете в Ле-Бурже;

в 2018 году при испытательном полете в Жуковском;

в 2018 году при посадке в Якутске.

Каждый раз шасси повреждало стенку топливного бака с утечкой топлива. Но переделывать не стали – продавать надо!

Похожая «жесткая посадка» была 9 февраля этого года в Усинске. Аварийную посадку с превышением вертикальной скорости с «ударом о полосу» совершил Boeing 737. На борту: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. При аварии основные стойки шасси Боинга подломились, топливные баки не пробились, пожара не случилось, пассажиров эвакуировали.

Я не призываю срочно менять SSJ на Боинги. Заводу-изготовителю было бы достаточно исправить недоработку, отозвав самолеты для замены потенциально опасных деталей и узлов.

Но проблема шире. Когда люди горят заживо в самолете – это видит весь мир.

А если, к примеру, лоббируют использование невысокого качества отечественных тестов на коронавирус? Или переоборудование обычных больниц в инфекционные? Любо использование оборудование и материалов позапрошлого поколения, зато «отечественных»?

Патриотизм, идиотизм и коррупцию надо бы изолировать друг от друга. Хотя бы там, где речь идёт о безопасности.