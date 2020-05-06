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Коронавирус мутировал на выходе из Азии

В национальной лаборатории Лос-Аламоса докопались до шипов короны

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус мутировал на выходе из Азии

Да-да, уже осточертели пугалки да страшилки про «губительный вирус», которым за почти полгода заразились менее 0,05% населения Земли. Да, после недель в изоляции хочется увидеть свет в конце тоннеля. Но и против правды не попрёшь. Тем более, что к ней морально готовы были уже многие, а догадывались, так и вовсе большинство. И вот… всё подтвердилось… 

Американские СМИ сообщили о результатах новых исследованиях: «The coronavirus has mutated and appears to be more contagious now» - что в переводе - «коронавирус мутировал и теперь кажется более заразным».

Эка невидаль, может сказать иной читатель, стремительно получивший онлайн-образование вирусолога-эпидемиолога путём сопоставления новостей. Да уже известно более полусотни этих мутаций – и что?

А то, что группа исследователей из Лос-Аламосской национальной лаборатории сосредоточилась только на тех изменениях, которые прямо касаются пептидов в шипах «короны». Ведь именно благодаря им вирус ловит в человеческом организме белок-агент и уже с его помощью проникает в клетку-мишень. Где и размножается.

Это, конечно, предельно упрощённое описание. Но в данном контексте его достаточно.

Так вот, учёные обнаружили, что вирус при переходе из Китая в Европу мутировал в сторону большей контагиозности благодаря изменениям, произошедшим в шипе. В частности, при прочих равных, вирусная нагрузка у пациентов с мутировавшим коронавирусом была выше. А это позволяет сделать вывод, что новый вирус легче проникает в организм и быстрее размножается.

Единственный луч света – пока не получено доказательств, что вирус-мутант вызывает более тяжёлое течение болезни в сравнении со своим прародителем из Уханя. С другой стороны, и признаков ослабления патогенности в данной мутации, на что некоторые втайне надеялись, обнаружено не было.

Словом, коронавирус, заразивший этой весной всю Европу, был уже не таким, как в Китае и Юго-Восточной Азии. Как минимум, в двух случаях из трёх. Впрочем, об этом можно было догадаться из анализа статистики заболеваемости и смертности по странам.

Теперь о практических последствиях находки учёных из Лос-Аламоса. Во-первых, разработка вакцины против SARS-CoV-2 теперь представляется ещё более сложной задачей, хотя она и априори непроста. Возможно, придётся разрабатывать сразу несколько вакцин для разных штаммов – примерно так сейчас обстоят дела и с гриппом.

Во-вторых, имеет смысл с некоторой осторожностью относиться к исследованиям, например, о том, что новый коронавирус передаётся исключительно при близком контакте больного со здоровым в замкнутом пространстве, а подхватить его на открытом воздухе практически невозможно. Пока такого рода работы относятся либо к ЮВА, где штамм очевидно другой, либо к случаям заражения в небольших изолированных городах.

Что касается России, то у неё в волне CoVID-19, похоже, неизменно свой, особый путь. Заболеваемость вполне себе европейская, а вот летальность – азиатская, к счастью. Так и победим?

 

 

Дас

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