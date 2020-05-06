Охранники требуются в 26 раз меньше, чем программисты

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6 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: torin-kr.livejournal.com

Есть такой показатель - коэффициент напряженности рынка труда. Он равен отношению числа вакансий к числу резюме. С некоторой точностью это просто отношение количества рабочих мест к количеству претендентов. Как, по-вашему, должно выглядеть распределение этого показателя в зависимости от условий труда? Ну так, навскидку - чем больше зарплата, тем больше на нее претендентов, чем тяжелее условия труда и напряженней график - тем меньше претендентов. Вроде разумно? А вот и нет!

Основной характеристикой, от которой зависит коэффициент напряженности, оказалась, ВНИМАНИЕ - интеллектуальная сложность ТРУДА. Причем, с обратной зависимостью - чем труд проще, тем выше коэффициент напряженности, тем сложнее - тем ниже. Так, коэффициент напряженности для программистов по Москве - 1.0 (на одну вакансию - одно резюме), а для охранников - 26 (26 резюме на одну вакансию).

Это при том, что средняя зарплата охранника - 30-35 тысяч рублей, а программиста - 90 -120, то есть в три раза выше. Плюс, как правило, свобода от дресс-кода, относительно свободный график (можно прийти попозже, уйти пораньше, уйти на полдня, потом отработать в выходные и т.д.), да и физически не сказать, что работа такая уж тяжелая - чай, не мешки ворочать... И все это не перекрывает один единственный показатель - работа ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО СЛОЖНЕЕ. Или, как сказал, мне некий молодой человек в частной беседе - "там же думать надо. А думать - это больно и противно."

Вот это на мой взгляд и есть основная проблема современной России - не фиктивные выборы, не коррупция, даже не беспредел "силовиков", а вот это массовое убеждение в том, что "думать - это больно и противно". И при этом совсем не статусно - многие из вас, наверное, слышали в свой адрес - "ты чё, слишком умный"...

Быть умным - не круто

Круто быть богатым, сильным, красивым, сексуальным - да каким угодно, но не умным. Умный - это "ботан", а "ботан" - это отстой. Так говорят гопники...

Серьезные взрослые дяди не употребляют слово "ботан". Вместо него они придумали не менее издевательское - "креакл". "Креакл" - это отстой, это пустое место, пена в потоке жизни, настоящие мужики - либо спецназовцы в Чечне, либо грузчики с "УралВагонЗавода"...

А то, что одна программа, написанная нормальным программистом за неделю, может сократить потребность в грузчиках втрое - так это понимают только суровые финдиректора и владельцы бизнесов - поэтому они и платят зарплаты в 120 тыся программистам. А программистов как не хватало, так и не хватает - только по официальным данным России сегодня требуется дополнительно около полумиллиона ИТ-специалистов. И это без учета короновирусной пандемии, которая увеличила спрос на итишников в разы. Но люди готовы на что угодно - жить на грошовое пособие в 12 тысяч, недоедать, отказывать себе в самом необходимом, лишь бы не напрягать мозги!

И что с этим делать - я лично не знаю.

Есть такой показатель - коэффициент напряженности рынка труда. Он равен отношению числа вакансий к числу резюме. С некоторой точностью это просто отношение количества рабочих мест к количеству претендентов. Как, по-вашему, должно выглядеть распределение этого показателя в зависимости от условий труда? Ну так, навскидку - чем больше зарплата, тем больше на нее претендентов, чем тяжелее условия труда и напряженней график - тем меньше претендентов. Вроде разумно? А вот и нет!



Основной характеристикой, от которой зависит коэффициент напряженности, оказалась, ВНИМАНИЕ - интеллектуальная сложность ТРУДА. Причем, с обратной зависимостью - чем труд проще, тем выше коэффициент напряженности, тем сложнее - тем ниже. Так, коэффициент напряженности для программистов по Москве - 1.0 (на одну вакансию - одно резюме), а для охранников - 26 (26 резюме на одну вакансию).



Это при том, что средняя зарплата охранника - 30-35 тысяч, а программиста - 90 -120, то есть в три раза выше. Плюс, как правило, свобода от дресс-кода, относительно свободный график (можно прийти попозже, уйти пораньше, уйти на полдня, потом отработать в выходные и т.д.), да и физически не сказать, что работа такая уж тяжелая - чай, не мешки ворочать... И все это не перекрывает один единственный показатель - работа ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО СЛОЖНЕЕ. Или, как сказал, мне некий молодой человек в частной беседе - "там же думать надо. А думать - это больно и противно."



Вот это на мой взгляд и есть основная проблема современной России - не фиктивные выборы, не коррупция, даже не беспредел "силовиков", а вот это массовое убеждение в том, что "думать - это больно и противно". И при этом совсем не статусно - многие из вас, наверное, слышали в свой адрес - "ты чё, слишком умный"...

Быть умным - не круто

Круто быть богатым, сильным, красивым, сексуальным - да каким угодно, но не умным. Умный - это "ботан", а "ботан" - это отстой. Так говорят гопники...



Серьезные взрослые дяди не употребляют слово "ботан". Вместо него они придумали не менее издевательское - "креакл". "Креакл" - это отстой, это пустое место, пена в потоке жизни, настоящие мужики - либо спецназовцы в Чечне, либо грузчики с "УралВагонЗавода"...



А то, что одна программа, написанная нормальным программистом за неделю, может сократить потребность в грузчиках втрое - так это понимают только суровые финдиректора и владельцы бизнесов - поэтому они и платят зарплаты в 120 тыся программистам. А программистов как не хватало, так и не хватает - только по официальным данным России сегодня требуется дополнительно около полумиллиона ИТ-специалистов. И это без учета короновирусной пандемии, которая увеличила спрос на итишников в разы. Но люди готовы на что угодно - жить на грошовое пособие в 12 тысяч, недоедать, отказывать себе в самом необходимом, лишь бы не напрягать мозги!



И что с этим делать - я лично не знаю