Польские власти готовят чартерные рейсы для украинских мигрантов

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29 апреля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: liva.com.ua

27 апреля президент польской службы персонала для промышленников Кшиштоф Инглот заявил: «Мы хотим перевезти первых двести человек из Украины на фабрики во Вроцлав». Чиновник дал понять, что за ними последуют другие работники, и это не встретит возражений со стороны Киева – несмотря на то, что украинское правительство временно запретило украинцам выезжать за границу с целью работы.

За последние годы Польша полностью переориентировала свое сельское хозяйство на дешевую рабочую силу из Украины. Сотни тысяч заробитчан каждый год приезжали в эту страну на уборку клубники и спаржи, а многие из них оставались работать на постоянной основе – потому что самые низкие польские зарплаты все равно выгодно отличались от украинских.

После начала пандемии мигранты вернулись к себе на родину, но уже сейчас многие из них вновь едут в Польшу по приглашениям от работодателей – чтобы отсидеть карантин и собирать ягоды на полях. Этому содействуют рекрутинговые фирмы – они, как и прежде, вербуют людей «на трускавки», а польские власти смотрят на пересечение границы сквозь пальцы, защищая интересы местного бизнеса.

Поляки спешат – потому что рабочую силу могут перехватить конкуренты. Двести украинцев отправились на днях на работу в Финляндию, специальным чартерным рейсом, который угодливо помогли организовать в украинском МИДе. По прибытии заробитчане должны будут пройти двухнедельную изоляцию, а затем займутся сбором клубники – после чего их вернут домой самолетом. Все это время приезжие будут находиться в чем-то вроде закрытого трудового лагеря. Они оборудуются сейчас во многих странах Европы, куда массово свозят восточноевропейских рабочих – потому что в них остро нуждается аграрный сектор Евросоюза.

«Уже сегодня в сельском хозяйстве Германии не хватает 300 тысяч рабочих, во Франции – 200 тысяч, в Италии – 250 тысяч. Не будет рабочих рук – не будет и овощей и фруктов. Тем временем урожай ранних культур нужно будет собирать уже через месяц. Или урожай просто останется на полях и сгниёт» – пишет об этом Financial Times. Британский профсоюз фермеров заявляет, что стране срочно нужно до 70 тысяч сезонных рабочих. «Британские фермеры предупреждают, что без восточноевропейских гастарбайтеров урожай может попросту сгнить. Рабочих будут завозить самолетами как минимум до конца июня» – рассказывает ВВС, сообщая, что в страну уже прибывают чартерные рейсы с румынами и болгарами.

Испания и Франция изыскивают способы привести в страну тунисцев и марокканцев – собираясь пропустить их через границу после спада пандемии. А немецкие власти официально разрешили временно завезти в страну 80 тысяч иностранцев, которые пройдут медицинский контроль, отсидят карантин, и будут трудиться на фабриках и полях, не имея права покидать территорию своих предприятий.

Такова реальная цена неолиберальной риторике, которая обещала нам мир без виз, границ и барьеров – а в действительности свела «евроинтеграцию» к контролированным поставкам необходимого количества гастарбайтеров – создавая этим неудобные, но вполне очевидные аллюзии на исторические события середины ХХ века. Между тем, закрытые общежития мигрантов являются идеальной средой для распространения COVID-19, от которого уже умер привезенный в Баден-Вюртембург румынский рабочий, занимавшийся сбором спаржи.

То же самое можно видеть за океаном. В Канаде хотят открыть границу для сельскохозяйственных рабочих из Латинской Америки, работавших там каждый сезон, без возможности претендовать на постоянное место жительство. А в наиболее пострадавших от пандемии США тоже используют южноамериканских мигрантов, которые изолированы сейчас в печально известных фильтрационных лагерях – где им не предоставляют элементарные средства защиты против коронавируса.

«В основе благосостояния этих аграрных империй лежит сезонный рабочий из Мексики. У него нет документов, а без них и прав. Его самого как бы нет. Многомиллионная армия невидимок трудится на полях Калифорнии за $6/час (официальная минималка в штате – $12/час), во вредной для здоровья среде: среди пестицидов, пыли, выхлопных газов, дерьма и химикатов. При этом, любые трудовые разногласия решаются звонком в иммиграционные службы» – рассказывает об этом в своем блоге украинский политбеженец в Лос-Анджелесе Анатолий Ульянов.

Недостаток рабочей силы является одним из важнейших факторов глобального продовольственного кризиса, который прогнозируется уже в ближайшие месяцы – усугубляя проблему засухи и массового банкротства пострадавших от кризиса предприятий. Это скажется даже на производстве кофе, чая, вина, шоколада и табака. В свою очередь, оставшиеся на родине мигранты больше не смогут поддерживать переводами экономику своих нищих стран. «Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран. Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой», – отмечается в специальном отчете Всемирного банка, указывая, что это нанесет многомиллиардный ущерб для экономики государств Третьего мира.

В их числе находится сегодня и страна обнулившегося безвиза. «В 2019 году заробитчане перечислили в Украину 15,8 млрд. долларов. Всемирный банк говорит, что Украина является крупнейшим получателем денежных переводов из-за рубежа в Европе», – констатирует Павел Вернивский, консультант парламентского Комитета по вопросам экономического развития. В этом году украинская экономика больше не получит этой критически важной помощи, а правительство с очевидностью не сможет трудоустроить возвратившихся домой заробитчан – особенно в ситуации массового простоя закрывшихся на карантин предприятий, который все чаще приводит их к разорению. В этих условиях Кабмину придется выпустить людей на заработки в Европу – чтобы хоть как-то снизить социальное напряжение, а заодно потрафить интересам европейских патронов.

Пандемия показала всем подлинные основы современного мира, которые скрывала виртуальная голограмма процветания и прогресса. Мы видим, что самые развитые государства – с роботизацией, хайтеком и прочими достижениями постиндустриального общества – критически зависят от импорта дешевой рабочей силы. Жители бедных стран должны гнуть спины в теплицах и на полях, занимаясь примитивным ручным трудом – чтобы в супермаркетах было вдоволь хлеба, фруктов и овощей, а рестораны исправно поставляли клиентам спаржу и артишоки. Угроза голода становится совершенно реальной – а, между тем, в Италии и США уничтожают сельхозпродукцию, которую не удалось продать закрытым на карантин клиентам. Потому что этого требует безумный закон рыночной конкуренции.

Попытки списать со счетов «ненужный» рабочий класс обернулись крахом, вопреки всем прогнозам социальных расистов. Бедные по-прежнему кормят богатых, строят и моют дома, убирают мусор и развозят товары – несмотря на ежедневные риски заразиться коронавирусом, несмотря на то, что у них часто нет самых элементарных прав и медицинской страховки, а помощь от государства часто остается для гастарбайтеров недоступной.

Внезапно оказалось, что мир держится не на атлантах, а на мигрантах.

Андрей Манчук

На фото: Заробитчане на польско-украинской границе. 27 марта 2020 года