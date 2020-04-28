На кого тратят больше, на военных или на медиков

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28 апреля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Макаревич, в лучших либералистических традициях набросил:

"Ура! Наш военный бюджет на 4 месте в мире! Медицинский, правда, на 124 месте. Ну так мы ж воевать собрались, а не лечиться!" Его пост создан для того, чтобы жонглируя понятиями изобразить якобы огромную пропасть между расходами на оборону и медицину в стране. Попробуем разобраться.

Макаревич как-то не удосужился озаботится ссылками. Поэтому пришлось рыть самому. Но, как ни рыл, про четвёртый военный бюджет в мире найти так и не удалось. Зато вот, что найти удалось.

Военный бюджет в 2019 г. составил 2,999 трлн.рублей, что равняется:

а) $46,32 млрд. при средневзвешенном курсе 64,74 рубля за доллар в 2019 г. (на самом деле считается чуть сложнее, учитывая график исполнения бюджета, но в целом тоже самое);

б) 2,7%, от 109,36 трлн.руб. ВВП страны;

в) или 8,1% от расходов консолидированного бюджета страны 37 трлн руб. за 2019 год.

Теперь ищем место России в мире. Но данная таблица не совсем корректна, она создана по ходу 2019 г., а не по окончании его, но ориентироваться позволяет. Если исходить из правильных цифр бюджета $46.32, то это лишь 8-9 место в мире.

Почему разбежка 8 или 9 место? Потому что "доверяй, но проверяй". Быстрая проверка показала, что по Японии и Великобритании данные на ресурсе указаны верно, а вот бюджет ФРГ обозначен некорректно. Он планировался в размере 43,2 млрд. евро, то есть примерно $47,5 млрд., но неизвестно, исполнен ли он весь.

Фактически подтверждает это и Сергей Шойгу:

"На фоне ежегодно растущих расходов США и других стран военный бюджет России на протяжении нескольких лет остается практически неизменным. Если в 2018 году мы находились на 7 месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на 8, а в следующем будем уже на 9", - заявил Шойгу 24 декабря 2019 г. на годовой коллегии Минобороны РФ.

Понятно, министр обороны обладает более актуальными данными, поэтому поверим ему.

Анализируем дальше - со своими 2,7% от ВВП расходов на военные нужды российский военный бюджет был 27-29 в мире по этому соотношению, но никак не 4-м.

При этом надо помнить, что российский военный бюджет - это лишь 3,38% военных расходов в мире, в то время как у основного потенциального противника НАТО в 2019 он составлял более 53% мировых расходов, то есть в 15 раз больше.

Поэтому 2,7% - это совсем немного.

Для сравнения, Штаты тратили 3,2% своего ВВП, но 19% расходов своего федерального бюджета ($649 млрд. из $3422 млрд.)

Перейдём здравоохранению. Ужасно ли так всё?

Вопреки тому, что тут манипулируя пытался изобразить Андрей Вадимович, на медицину тратят больше чем на оборонку. В 2019 г. это было 3,8 трлн.рублей, против 3 трлн. у военных. То есть дедушка, не напрямую, но косвенно, пытаясь изобразить отставание российских медиков от военных, снова оказался неточным.

Расходы консолидированного бюджета РФ на 2019г.

Всего 36995,3 млрд руб. - 100% - к 2018г. 104,5%

Общегосударственные 2335,1 млрд руб. - 6,3% - 104,8%

Национальная оборона 2998,1 млрд руб. - 8,1% - 101,5%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 2233,6 млрд руб. - 6,0% - 101,3%

Национальная экономика 5170,3 млрд руб. - 14.0% - 111,4%

ЖКХ 1574,9 млрд руб. - 4,3% - 113,8%

Охрана окружающей среды 250,3 млрд руб. - 0,7% - 161,6%

Образование 4050,7 млрд руб. - 10,9% - 105,7%

Культура и кинематография 587,9 млрд руб. - 1,6% - 106,5%

Здравоохранение 3789,7 млрд руб. - 10,2% - 109,4%

Социальная политика 12637,1 млрд руб. - 34,2% - 108,4%

Фикультура и спорт 375,4 млрд руб. - 1,0% - 100,8%

СМИ 156,1 млрд руб. - 0,4% - 109,4%

Обслуживание госдолга 835,4 млрд руб. - 2,3% - 87,3%

Справочно: профицит 2115,0 млрд руб. --- 66,7%

Знает ли Макаревич, что федеральный бюджет - это не все средства, которые выделяются медикам? Есть ещё средства обязательного медицинского страхования. Основные расходы здравоохранения - это бюджет ФОМС, который является составной частью государственного социального страхования, а это несколько триллионов рублей к тем, что выделяются из бюджета.

Да, наверное в России стоит больше тратить на медицину. Но вот парадокс. Эта статистика в большей степени показывает на сколько дорога медицина в одной стране и насколько доступна в другой. Нельзя сравнивать уровень расходов на здравоохранение не принимая в расчёт стоимость услуг.

Вопрос с эффективностью расходов всё равно будет на первом месте. Вот в США 17% тратиться на здравоохранение, но часть граждан этой страны летают в другие страны за медобслуживанием, в том числе и в Россию. Великобритании, Швеции с Францией их мегабюджеты отчего-то не очень-то и помогли сейчас во время пандемии коронавируса - смертность к случаям заболевания зашкаливает - 11-15%. А в Штатах за два месяца от COVID-19 потеряли столько же людей, сколько за 10 лет войны во Вьетнаме - 52 тысячи.