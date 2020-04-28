Идея о демпинге NASA теперь может оправдать почти все промахи Роскосмоса

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28 апреля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в последнее время пристрастился к онлайн-пикировке с основателем SpaceX Илоном Маском. Сначала он заявил на совещании у Путина, что Россия собирается снизить цены на пусковые услуги на 30%. Эту меру Рогозин назвал "ответом на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счёт бюджета США". По его словам, рыночная цена пуска у SpaceX около 60 млн долларов, но "NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше".

На следующий день Маск написал в твиттере, что российские ракеты "многоразовы на 0%", и это актуальная проблема.

В ответ Рогозин вновь обвинил его в демпинге, а также в цинизме и лицемерии. Кроме того, он заявил, что Роскосмос "в указаниях из Вашингтона не нуждается". Хотя ещё год назад глава российской космической корпорации утверждал, что Россия будет работать над многоразовой ракетой, то есть фактически пойдёт по пути SpaceX.

Высказавшись в таком духе, Рогозин немного поостыл, но идея того, что во всех космических бедах России виноваты пиндосы-америкосы, никуда не исчезла.

В Роскосмос входит АО "Главкосмос", а у него есть "дочка" "Главкосмос Пусковые Услуги" (GK Launch Services). И вчера эта компания выкатила целое расследование деятельности SpaceX под названием "reusability по-американски"!

Если коротко, "эксперты" российской пусковой конторы пришли к удивительному выводу: ракеты SpaceX (Falcon 9) для внутреннего рынка стоят значительно дороже, чем для международного. Проще говоря, США спонсируют Маска, чтобы тот гадил России!

"Если учесть, что суммарно НАСА профинансировала SpaceX на сумму более $7 млрд. в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС, то можно сделать вывод: технология reusability, по состоянию дел на сегодня, с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия «якорного» заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке (в случае SpaceX это НАСА и ВВС США), готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть РН, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке".

То есть многоразовые ракеты Маска просто не были бы эффективны без щедрых вливаний от вашингтонского обкома! И если бы не это наглое спонсорство, Falcon 9 никогда бы не смогли конкурировать с "Союзами"!

А-ха-ха-ха-ха! Как тебе такое, Илон Маск?!

Больше всего это похоже на попытку Роскосмоса (и конкретно Рогозина) объяснить Путину, почему Россия утратила лидерство в сфере космических услуг.

Идея о демпинге со стороны Маска действительно очень захватывающая. И вместе с тем гениальная, потому что при всей своей простоте может оправдать почти все космические промахи РФ.

Только вот этот текст GK Launch Services ничего не стоит против тезиса Маска: у России по-прежнему нет многоразовых ракет нигде, кроме как во влажных фантазиях Рогозина. Даже если существует какой-то прототип, пройдёт ещё лет 5 или 10 (точнее тут предсказать невозможно, зная, как Роскосмос любит срывать сроки), пока он сможет регулярно летать. А за это время рынок пусковых услуг окончательно поделят между собой США и Китай.

Особенно странны, конечно, обвинения в демпинге. Даже если он вправду существует, даже если NASA действительно переплачивает за ракеты в 4 раза, космос всегда был стратегической сферой. Если США хотят пользоваться американскими ракетами за большие деньги, это их право. Но на месте GK Launch Services и Роскосмоса я бы не стал примерять типично российскую схему отката на Соединённые Штаты.

Хотите увеличить свою долю заказов на международном рынке – предложите более качественный и менее дорогой продукт. Это и есть конкуренция. А если бесконечно эксплуатировать советское наследие, брать бабло на строительстве космодромов и ныть в твиттере о том, как вам подгадили богатенькие америкосы, то космос России никогда не покорится.