Правообладатели снова судятся с продавцами и производителями электроники

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27 апреля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Недавно всплыла ситуация с "Российским союзом правообладателей" и их сбором в 1% с каждого устройства, которое умеет проигрывать аудио и я вспомнил, как это начиналось еще в 2009 году. Тогда еще, как переходный и временный механизм, это может и казалось допустимым, но сейчас кажется абсолютным бредом. Не кажется ли вам?

РСП учрежден Российским авторским обществом (РАО), Всероссийской организацией интеллектуальной собственности и Союзом кинематографистов РФ. Совет РСП возглавляет кинорежиссер Никита Михалков, а правление — его сын Артем. По аккредитации правительства с 2009 года «Российский союз правообладателей» занимается сбором так называемого «налога на болванки» – сбора с производителей и импортеров электроники, которая умеет проигрывать аудиофайлы (в том числе смартфонов, ноутбуков, ПК и другой техники), а также с носителей информации. Суть сбора в том, что с помощью каждого такого устройства технически можно воспроизводить «пиратский контент», поэтому 1% от стоимости техники направляется правообладателям, входящим в РСП.

Удивительно, получается, что государство признало свое поражение на ниве борьбы с "пиратством" и вот таким безумным способом решило эту проблему? Мне казалось, что это возникло как переходный момент, давая возможность отточить законодательство и контроль за авторскими правами. А на практике получилось, что все забили на борьбу с пиратством и правами правообладателей и решили оставить как проще? А если не "забили", пиратов прижимают и авторские успешно отчисляются, то тогда в чем прикол повторного снятия с продавцов еще раз этого 1%.

На данный момент известно о судебных исках РСП к производителям электроники вроде Hewlett-Packard (иск на 114 миллионов рублей), Panasonic (уже взыскано 107 миллионов), Dell (90 миллионов, но суд отклонил иск), пишет «Коммерсантъ».

Однако больше всего РСП требует от сети магазинов электроники DNS – к нескольким компаниям из всей структуры союз выдвинул исков на 242 миллиона рублей, рассматриваться они будут в конце апреля... До этого, в ноябре прошлого года, РСП удалось заключить с DNS мировое соглашение – сеть признала часть требований и обязалась выплатить 65 миллионов рублей до конца лета этого года (и там уже заявили, что приступили к выплатам), а союз отказался от взыскания процентов.

Понятное дело, что магазины электроники платят это не из своего кармана, конечно же они вкладывают это в цену и платим мы. При этом схема распределения этих денег абсолютно непрозрачная и не может быть прозрачной и справедливой в принципе. Ну как можно авторам скопом по всей стране выплатить деньги за непонятные объемы авторских? Бред же.

При этом значительная часть людей всю жизнь покупает дорогущие лицензионые книги, фильмы, ПО и все равно должны покупать аппаратуру с вложенным этим процентом. А кто-то купив ноутбук вообще не планировали слушать музыку и смотреть фильмы, однако и он заплатит этот сбор.

Что это за колхоз вообще?

А вот еще прикол. Несмотря на то, что экспертное сообщество считает сбор абсурдным, а деятельность РСП непрозрачной, суды чаще всего поддерживают позицию правообладателей, а производители и импортеры техники вынуждены платить. Уже достаточно давно от Минкомсвязи требуют отменить этот сбор или хотя бы снизить его вдвое, но этого пока не произошло.

Удивительно, да? Как так в Минкомсвязи не могут справиться десять лет с "Российским союзом правообладателей"? Видать огромные деньги там крутятся...