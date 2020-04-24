Пора перевести нефть на рубль

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24 апреля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: blogs/razuvaev/pora-perevesti-neft-na-rubl.php

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Цена фьючерсов на нефть WTI с исполнением во вторник, 21 апреля, упала ниже нуля, в момент бумага торговалась ниже минус $40 за баррель. Отрицательная стоимость нефти наблюдается по одной конкретной бумаге.

Июньские фьючерсы на WTI в понедельник падали на максимуме на 18%, до $20,4 за баррель. Brent подешевел почти на 9%, до $25,6. Данная ситуация прежде всего свидетельствует о слабости экономик стран-потребителей нефти. Коронавирус сократил спрос на сырье, нефтехранилища работают на максимальной загрузке. Плюс теплая зима, которая дополнительно сократила спрос на сырье.

Есть и еще один важный момент. Особенность фьючерсов в том, что если трейдер не успевает закрыть текущий контракт, то ему грозит физическая поставка нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг в Оклахоме. Но он и так активно заполняется нефтью из-за падения спроса, вызванного экономическим спадом. Чтобы избежать этой головной боли, трейдеры всеми силами пытаются продать свою нефть до конца торгов во вторник, когда закроются майские фьючерсы, и обваливают цену.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что принципы торговли нефтью в будущем могут измениться, например, с учетом принципа «Бери или плати» (take-or-pay) — распространенная норма построения договоров о поставках энергоносителей крупным покупателям. Поставщик обязан предоставить товар вплоть до оговоренных в контракте максимальных объемов, а покупатель обязан в любом случае определенную часть этих объемов оплатить, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период. С помощью этого принципа минимизируются риски поставщика по сбыту, на фоне капиталовложений, которые он вынужден сделать для обеспечения поставок в максимальном объеме. Такие риски в противном случае поставщик вынужден включать в формулу ценообразования.

Американская нефть упала ниже нуля, данная цена вряд ли отражает реальную ситуацию спроса и предложения на рынке. Идея, высказанная бывшим президентом и премьером, мне кажется очень здравой. Россия может выступить инициатором реформирования глобального нефтяного рынка. Параллельно было бы неплохо полностью перевести российский нефтегазовый экспорт на рубль или единую валюту стран Евразийского экономического союза. Рисков никаких.

Основные издержки и обязательства ведущих российских нефтегазовых холдингов в рублях. Лучшего времени для данного шага в обозримом будущем однозначно не будет.

Александр Юрьевич Разуваев,

кандидат экономических наук, финансовый аналитик