Враньё об успехах медицины – преступление

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: blogs/filatov/vranye-ob-uspekhakh-meditsiny-prestuplenie-.php

Из-за коронавируса в российское здравоохранение срочно вливают бюджетные миллиарды. Но качество нашей медицины, как и раньше, оставляет желать лучшего. А сказки про мнимые успехи медицины на каналах госпропаганды – это преступление, которое следует считать госизменой. У меня в этом сомнений нет.

Вчера дважды за сутки столкнулся с реальностью родного здравоохранения. Сказать, что я возмущен – значит ничего не сказать.

Москва. Друг попал в больницу. Сердечник. Учреждение – одно из лучших на всю страну. Круче – разве что Центральная клиническая больница Управделами президента РФ. Реанимация. Родственников ухаживать за пациентом, разумеется, не пускают – не по правилам. Но принесите, говорят, сухой шампунь, мазь от пролежней, подгузники для взрослых и впитывающие пеленки. В престижной столичной больнице нет средств для ухода за лежачими пациентами! Как же обстоят дела в обычных больницах Москвы? А что в регионах?

Второй случай с родственницей. Она загремела в районную больницу крупного региона - не последнего в плане здравоохранения. Требуется компьютерная томография, но… у них нет работающих аппаратов ни КТ, ни МРТ. Пришлось подключать связи и деньги, чтобы её оперативно перевезли за 200 км в областную клинику, где есть необходимая техника и персонал. Не жалко денег. Ужас вызывает то, что если денег и связей не найдётся, то шансы выжить резко уменьшаются.

Сейчас всё внимание на коронавирус

Но другие болезни не исчезли. Составами закупают аппараты ЭВЛ. Порой будто лишь ради отчета.

А чиновники рапортуют, что уже открыты или вот-вот откроют новые инфекционные отделения то там, то сям...

Два вопроса. Зачем в течении многих лет их закрывали? И если специалистов разгоняли годами, кто теперь будет работать в новых корпусах?

Здравоохранение – это в первую очередь госуслуга, которая обязана быть доступной. Здесь принцип формирования и укомплектования должен быть простой: всего должно быть в избытке.

Койко-мест должно быть больше, чем требуется в обычном режиме. Чтобы не устраивать аврал, как сейчас.

Современное оборудование должно быть везде – и в столице, и в последней районной больнице сельского района в провинции.

Врачей должно быть чуть больше, чем требуется. Не должны они работать по несколько смен, чтобы заработать обещанные властями «60 тысяч в среднем».

На это требуются ресурсы. Но качественное здравоохранение окупается государством с лихвой. А скупой платит дважды. И именно этот вывод должны сделать ответственные лица. Им надо лишь представить, что они или кто-то из их близких однажды случайно окажутся не в швейцарской клинике, а в среднестатистической районной больнице в России. И там не будет нужного специалиста, работающего КТ и подгузников. А родственников не пустят – не положено…