Нет, коронавирус – это не биологическое оружие из Китая

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23 апреля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: David Axe

Pixabay

Вопреки мнениям конспирологов, коронавирус – это не продукт китайской биологической лаборатории.

Эксперты в своих выводах очень конкретны. Все свидетельства указывают на то, что SARS-CoV-2 перешёл от летучих мышей к людям, возможно, через промежуточных животных. Коронавирус не является рукотворным и не является оружием, несмотря на инсинуации со стороны администрации президента США Дональда Трампа и его союзников, а также некоторых СМИ.

Вскоре после того, как COVID-19 начал распространяться в китайском городе Ухань и вокруг него в декабре 2019 года, газета Washington Times, консервативно настроенное американское издание, распространила необоснованный слух о том, что коронавирус – выходец из китайского Исследовательского центра. Газета цитировала бывшего офицера израильской военной разведки Дани Шохама, чтобы сделать заявление о том, что вирус «возможно, возник в лаборатории, связанной с китайской биологической программой» в Ухане. Колумнист Стив Мошер в конце февраля 2020 года повторил ложное утверждение в статье New York Post. К тому времени теория заговора уже имела множество последователей.

Ухань правда является домом Уханьской Национальной лаборатории биобезопасности и Уханьского института вирусологии. Оба работали над биологическим оружием. Подобные лаборатории есть во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Все, кто утверждает или даже намекает, что эти лаборатории создали SARS-CoV-2, а затем намеренно или случайно выпустили его наружу, делают это без доказательств. «Нет никаких достоверных доказательств, что коронавирус пришел из лаборатории», – заявили изданию New Scientist исследователи из Университета штата Огайо.

«Основываясь на геноме вируса и его свойствах, нет никаких указаний на то, что это был искусственный вирус», – сказал Ричард Эбрайт, профессор химической биологии в Университете Рутгерса, сообщает The Washington Post.

Генетики могут определить, был ли вирус создан человеком. «Геном вируса был секвенирован, и если бы он был изменен, мы увидели бы признаки вставленных последовательностей генов, – пишут New Scientist. – Но теперь мы знаем, что гены, отличающиеся от вирусов летучих мышей, разбросаны довольно случайным образом, точно так же, как если бы новый вирус развивался естественным путем».

«SARS-CoV-2 не вырвался из банки, – написала группа ученых в журнале New England Journal of Medicine. – Последовательности РНК очень похожи на последовательности вирусов, которые тихо циркулируют у летучих мышей, и эпидемиологическая информация даёт понять, что вирус, произошедший от летучих мышей, заразил животных, которые продавались на рынках Китая».

Несмотря на научное единодушие, беспочвенное мнение о том, что коронавирус является рукотворным, нашло последователей даже в высших эшелонах американской армии: «Я бы сказал, что на данный момент эта (версия об искусственном происхождении вируса) неубедительна, факты указывают на естественное (происхождение), но мы не знаем наверняка», – сказал журналистам 14 апреля 2020 года генерал армии США Марк Милли.

Милли – это неправда. Коронавирус произошел от животных. Это не оружие.