Как коронавирус изменил нашу жизнь

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23 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Freeman Poritz

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Как война стран против коронавируса привела к удручающим экономическим, социальным и психологическим последствиям.

Я пишу эту статью из своего общежития в Кочабамбе, Боливия, где мы с шестью другими постояльцами остановились в середине марта 2020 года. Боливийское правительство во главе с временным президентом Жанин Аньес вводит все больше ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Это привело к тому, что подавляющее большинство людей ведут праздное существование. Официально одному человеку из семьи разрешается выходить на улицу один раз в неделю с 7 утра до 12 дня, чтобы совершить покупки. По всей стране на момент написания этой статьи зарегистрировано 609 случаев заболевания и 37 смертей. Нынешний запрет истекает в полночь 30 апреля 2020 года, но ожидается, что он будет продлен.

Название этого материала, признаётся автор, намеренно вводит в заблуждение. Потому что не сам коронавирус оказывает какое-либо прямое воздействие на наше окружение. Скорее, это государственная политика, которая ведётся, чтобы защитить народ от коронавируса и которая имеет негативные последствия.

Экономические. Самый очевидный негативный результат политики правительства. Это сразу же замечается, когда кто-то выходит наружу. Почти все здесь закрыто. Рестораны, кофейни, бары, ночные клубы, гостиницы, транспортные компании, туристические агентства, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, правительственные учреждения, музеи, кинотеатры, театры, школы, университеты, детские сады и т. д. Этот список можно продолжать и продолжать. Что же открыто? Супермаркеты, несколько небольших круглосуточных магазинов, банки и аптеки. А кто еще работает? Основные службы, включая полицию, армию, пожарную службу, сотрудников больниц, водоснабжение и санитарные службы, вывоз мусора и т.д. Безработица резко возросла за очень короткий период времени. Люди, которые могут, работают удаленно. Другие были понижены в должности с полного рабочего дня до неполного рабочего дня или отправлены в отпуск без сохранения заработной платы. Многие боливийцы вернулись в свои семейные дома в сельской местности, чтобы жить за счет хозяйства. Правительство пока ввело некоторые небольшие, символические меры по спасению этих людей, и, скорее всего, введёт ещё. Между тем, очереди в банки становятся все длиннее и длиннее…

Социальные. Люди – это млекопитающие. Мы по определению социальные и часто чувствуем себя более значимыми и удовлетворенными как часть сообщества. Даже отшельники обычно поддерживают некое базовое социальное взаимодействие с членами семьи и/или друзьями. Откровенно говоря, политика правительства в той или иной степени саботировала всю нашу социальную жизнь. Тысячи звонков в Zoom, Facebook или WhatsApp, Facetime не могут заменить реальное социальное взаимодействие со зрительным контактом, языком тела и невербальными сигналами. Это необходимо для поддержания нашего психического здоровья, самоуважения. Постоянное пребывание вместе – это испытание для пар или семей, которые не привыкли проводить почти все свое время в компании друг друга. Массовый всплеск разводов и беби-бум – все это может быть результатом вынужденного совместного проживания. Хотя каждая жизненная ситуация уникальна, обычно легче поддерживать здоровые социальные связи, когда каждый человек имеет доступ к частной жизни и своему личному пространству. Здесь, в общежитии, мы начинаем чувствовать себя так, как будто живем в смешении реалити-шоу «Большой Брат» и «Джерси Шор», где каждый лезет в чужие дела.

Психологические. Что происходит у нас в голове? Это самый трудный для измерения негативный эффект государственной политики. Это печально, но многие люди оказываются в растерянности, чтобы извлечь смысл из своей жизни и/или поставить задачи, чтобы занять свой ум и своё время. Некоторые люди гораздо лучше других умеют создавать для себя новые занятия. Негативные эмоции, такие как страх и одиночество, которые могут приходить и быстро уходить в нормальном состоянии, часто могут обостряться и ощущаться более интенсивно в экстремальные моменты, такие как эти. Неуверенность в завтрашнем дне и буйство ожиданий каждый раз, когда в последнюю минуту запреты вновь продлеваются, – это проблемы едины для всех. Поэтому очень важно поддерживать друг друга и пытаться осознать уникальные психологические потребности каждого человека.

Тем не менее, последствия этой неожиданной общенациональной самоизоляции не так уж и плохи. Как всегда, в трудные времена люди собираются вместе, чтобы помочь друг другу. И мне посчастливилось стать свидетелем многих случайных проявлений доброты между незнакомыми людьми. Взаимное уважение остается первостепенной ценностью. Активисты-экологи, должно быть, ликуют, когда во всем мире сокращается выброс углекислого газа, а природа наслаждается долгожданной передышкой от присутствия человека. И давайте будем честны, многие из нас могли бы использовать перерыв от ежедневной рутины, работы или учебы, чтобы задуматься о направлении нашей жизни, провести время с близкими людьми и, возможно, даже найти новое увлечение.

Пусть это никогда не повторится!