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16 апреля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Общественный совет при Министерстве обороны России, предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева". Письмо с просьбой поддержать такую инициативу направлено главе Минобороны Сергею Шойгу. Как считают члены Общественного совета, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника ее освободителю Маршалу Советского Союза.

Примечательно, что приказ на снос монумента дал не парламент Чешской Республики, не президент или премьер-министр, а всего лишь староста/гауляйтер района Прага-6 Ондржей Коларж. Именно по его велению под видеокамеры памятник сдернули краном с постамента, повалили на землю и после увезли.

Потомки чешских помощников Гитлера исполнили свою давнюю мечту, снесли памятник тому, кто победил и их предков, и хозяев их предков, предков их нынешних хозяев. Ещё и возмущаются на критику:

"Это, де, инициатива местного самоуправления и тут мы вмешаться не можем, недемократично. Да и вообще, на территории Российской Федерации до сих пор не восстановлены военные мемориалы павших чехословацких легионеров..."

Только вот почему в "демократической стране" политические решения принимают "демократические муниципалитеты", задача которых заборы красить и газоны косить? Завтра они памятник Гитлеру поставят? Тоже толерантно власти Чехии промолчат?

И о каких мемориалах в России идёт речь? А за что в России сражались чехословацкие легионеры? Что, чехи освобождали Россию? Они вмешались в братоубийственную войну и неплохо на этом заработали. Легионеры на территории Поволжья и Сибири были мародерами и бандитами. Какие мемориалы?

Встречный вопрос чехам. Если в России демонтировать все мемориалы белочехам решением, допустим, поселкового совета - это будет нормально и демократично? А как отнесутся поляки к тому, что местные власти снесут под Смоленском памятный знак на месте гибели польского президента???

Вместо резюме

Чехами было собрано 25% всех немецких танков, 26% грузовиков и 40% стрелкового оружия. Помимо производства оружия чешские инженеры постоянно разрабатывали новые образцы. Так самоходка "Неtzег", чешской разработки оказалась самой удачной самоходкой Вермахта.

Чехи прилежно работали на Германию до самого конца. Производительность труда промышленных рабочих не уступала показателям немецких рабочих. Интересно, что основные цеха оружейных фабрик Праги встали лишь 5 мая 1945 года - через три дня после взятия Красной Армией Берлина (!!!), когда свободолюбивые чехи, наконец, сообразили, что клепать вооружение для Германии уже совершенно бессмысленно, работа оплачена не будет, и подняли в Праге на редкость "своевременное" восстание...

На фото: Один из памятников «белочехам», установленный в Челябинске на месте, где ими была развязана Гражданская война.