Американские источники сообщили о пуске с полигона Плесецк ракеты противоспутникового перехвата

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16 апреля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Космическое командование США (U.S. Space Command - USSPACECOM) разразилось по данному поводу специальным заявлением, в котором говорится: Космическое командование США осведомлено и отслеживает испытание в России 15 апреля противоспутниковой ракеты (Direct-ascent anti-satellite - DA-ASAT).

«Русское испытание DA-ASAT является еще одним примером того, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», - заявил генерал Джон В. «Джей» Рэймонд, командующий USSPACECOM и командующий космическими операциями космических сил США. - «Соединенные Штаты готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и интересов США от враждебных действий в космосе».

Русская ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите и следует за русскими орбитальными испытаниями, отмеченными США в феврале, и обозначенными "Космос-2542" и "Космос-2543". Эти спутники, которые вели себя подобно предыдущим русским спутникам, которые демонстрировали характеристики космического оружия, проводили маневры возле спутника правительства США, которые были бы истолкованы как безответственные и потенциально угрожающие в любой другой области.

«Это испытание является еще одним доказательством лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над космическим оружием, направленных на ограничение возможностей Соединенных Штатов, хотя они (русские) явно не имеют намерения прекращать свои противоспутниковые программы», - сказал Реймонд. - «Космос имеет решающее значение для всех наций и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется во время кризиса, когда глобальные логистика, транспорт и связь являются ключом к победе над пандемией COVID-19».

«Все космические державы заинтересованы и несут ответственность за создание безопасных, стабильных и оперативно устойчивых условий для космической деятельности, включая коммерческую, гражданскую и национальную безопасность», - заключил Рэймонд.



Со стороны bmpd укажем, что, как можно понять, речь идет о новом испытании ракеты противоспутникового перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль", разрабатываемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В министерстве обороны США комплексу "Нудоль" присвоено условное обозначение PL-19 ("PL" - индекс ракетных систем, первоначально испытываемых с Плесецка).

По американским данным, это уже восьмое испытание ракеты комплекса "Нудоль", было ли оно успешным - не сообщается. Предыдущее (успешное, по американским разведывательным источникам) испытание ракеты комплекса "Нудоль" было произведено с Плесецка 23 декабря 2018 года, когда ракета, запущенная с подвижной пусковой установки, пролетела за 17 минут 1864 мили (около 3000 км в пересчете с сухопутных миль). Стартовые позиции для испытаний ракет "Нудоль" в Плесецке, предположительно, находятся на бывшей стартовой площадке ракет-носителей "Циклон".

Напомним, что, по американским данным, до испытания 15 апреля 2020 года в России были произведены семь (в том числе пять удачных, по американским оценкам) испытательных запусков ракеты системы "Нудоль":

1) Пуск 12 августа 2014 года - с полигона Плесецк - согласно данным министерства обороны США был неудачным, однако, согласно данным веб-ресурса planet4589.org, был успешным;

2) Пуск 22 апреля 2015 года - Плесецк - согласно данным министерства обороны США и веб-ресурса planet4589.org, был неудачным;

3) Пуск 18 ноября 2015 года - Плесецк - успешный;

4) Пуск 25 мая 2016 года - Плесецк - успешный;

5) Пуск 16 декабря 2016 года - произведен с "базы в центральной части России" (полигон Капустин Яр ?) - успешный.

6) Пуск 26 марта 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки (предыдущие пуски производились с испытательных пусковых установок) - успешный.

7) Пуск 23 декабря 2018 года - Плесецк - со штатной подвижной пусковой установки - успешный

На иллюстрации: Рендерное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны по теме "Нудоль" разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (с) e-maksimov.livejournal.com