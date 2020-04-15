Загадка черепа с дыркой, непредусмотренной нормальной анатомией

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15 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dpmmax.livejournal.com

Можно с целым рядом оговорок сделать предположение, что в каменном веке психические болезни не только встречались и замечались, но их ещё и пытались лечить. Как? С точным и пошаговым описанием процесса есть некоторые сложности, поскольку не сохранилось ни одной наскальной истории болезни — народ всё больше беллетристикой баловался да эпистолярным жанром. Но некоторые находки позволили историкам предположить, что лечить сумасшедших таки пытались. Как?

Когда в далёком 1685 году, во Франции, Бернар де Монфокон нашёл на месте древней стоянки человека череп с дыркой, не предусмотренной нормальной анатомией, ни он, ни тогдашняя научная общественность не особо удивились. Ну мало ли. С кем не бывало. Ну да, дырка ничего так, вполне аккуратная. Не совсем похоже на последствия выяснения отношений в коллективе. И для выражения чувств своей избраннице в стиле «по тыкве и в пещеру» тоже не очень характерно. Ну разве что это был, наоборот, избранник, и она ему потом не только плешь проела, но и до мозга добралась с чайной ложкой... или чем у них тогда было принято десерт поедать? Но тоже очень сомнительно.

Потом, в 1816, там же, во Франции, нашли другой череп, с очень похожей аккуратной (ну скажем так, относительно аккуратной) лишней дыркой — и возникло подозрение, что это неспроста. Вот только когда, спрашивается, проводили процедуру? До, смерти, после неё или, так сказать, оную причиняя?

Понимание пришло позже.

В 1860. Дело было так. В одном из не самых простых домов Перу местная знаменитость и просто очень богатая дама, Сентино, устроила очередную тусовку. И на ней, поскольку положение обвязывает, присутствовал генеральный консул (по совместительству археолог и журналист) США в Перу Эфраим Джордж Скуайер. Там-то сеньора и показала ему кое-что. А также коллекцию предметов старины — настоящей, ещё до эпохи экспансивного туризма товарища Христофора Колумба.

Оказался в этой коллекции и череп с большой квадратной дыркой. И так он заинтересовал генерального консула, что хозяйка его просто от сердца оторвала, прошу прощенья за анатомический каламбур — мол, ничего не жалко для импозантного мужчины и просто хорошего человека, забирайте. Выгуляв дырявый череп до Нью-Йоркской медицинской академии, Скуайер показал его тамошним докторам.

Мнения разделились. Многие склонялись к тому, что дырку сделали при жизни, и пациент после операции остался скорее жив, чем мёртв. Другие же коллеги упорствовали: дескать, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Вы-де посмотрите на этих индейских эскулапов! Сплошь шаманы и шарлатаны, только-только с пальм послезали — какая, нафиг, трепанация? С какой, нафиг, лечебной целью? В общем, толерантностью в те времена и близко не пахло.

Поняв, что сенсацию вот-вот задушат на корню, Скуайер вспылил и со словами «Я ухожу и забираю свой череп!» подался... нет, не в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов, но примерно в том направлении - через Атлантику, в Старый Свет, в Париж, к Полю Пьеру Брока, основателю Общества антропологии. Тот как на череп глянул, как дырку поближе рассмотрел — аж взвился: мон шер, говорит, все эти ваши недоброжелатели из Нью-Йорка альтернативно ориентированы, один вы Д'Артаньян! Вы же видите, что тут по краям дырки явно наплывы костной ткани есть? То есть, человек-то ещё жил с этой дыркой в голове! Сложно сказать, насколько счастливо, но уж точно не пару-тройку минут после операции!

Потом был совместный доклад, потом — охота за черепами, и к 1867 году во Франции и Перу было обнаружено довольно много находок с дырками от трепанации. Зачем же их делали при жизни человека? Одним из устоявшихся до сей поры предположений остаётся попытка вылечить таким образом пациента от сумасшествия. Прорубить, так сказать, путь на волю... вот только чему? Да всё просто: тому, что попало в голову и сводит с ума. Чего тут непонятного-то? Поскольку и ответ на то, как это что-то в голову попадает, у наших давних предков имелся. Правда, до нас он дошёл в виде всё той же мифологии, но тут уж, извините, что есть.