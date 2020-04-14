Впереди нас ждёт период более тяжёлый, чем в 90-е годы

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14 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Генерал ФСБ и МВД, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов заявил в комментарии "Царьграду", что впереди нас ждёт период в чём-то более тяжёлый, чем в 90-е годы, потому что тогда к сложному выживанию люди привыкали не сразу, шли к нему лет 16, когда всё медленно умирало и разрушалось на глазах. Кроме того, в 1991 году произошёл развал СССР, когда разорвались все интеграционные связи, у людей возникли мировоззренческие сложности. Но всё равно у людей было время как-то приспособиться к происходящему.

А сейчас всё происходит почти мгновенно, в сложное положение все попали сразу. Однако по какому сценарию будет всё развиваться, когда закончится этот карантин, сейчас не смогут сказать даже в Кремле. "Власти должны понимать, что в результате сложившейся ситуации мы получим большую армию безработных людей, которые исчерпали все свои финансовые ресурсы. При этом реализовать свои возможности так же, как в 90-е, они уже не смогут. Даже знаменитые в то время "челноки", которые тогда и поднимали своё благосостояние, и наводняли рынок дефицитными товарами, сегодня ничего не смогут сделать, потому что у людей просто не останется денег", - сказал Михайлов.

Мы все плохо сейчас себе представляем, чем закончится вся эта история, продолжил генерал. Пока мы видим, что люди проедают последние деньги. В особенно тяжёлой ситуации оказался бизнес - «Сегодня уже его нет по определению», - считает Михайлов. К тому же в 90-е у людей не было ипотеки, которая поставила многих на грань выживания, не было и кредитов. Поэтому, уверен он: "Ситуация принципиально иная, и калька 90-х годов, с точки зрения решения народно-хозяйственных задач, в данной ситуации не пройдёт".

Если говорить о росте преступности, то многое станет понятно только в конце месяца, когда появятся статистические данные. Однако уже сегодня, продолжил Михайлов, можно наблюдать увеличение числа краж автомобилей, разбоя на улицах. Сейчас деньги отнимают уже в ином формате. Появились единичные случаи, когда отбирают на улицах продукты. Но благодаря тому, что все сидят дома, снизилось число квартирных краж, зато отмечается рост домашнего насилия. Психологическое состояние, в котором люди находятся, вынужденно сидя дома, не способствует доброжелательным отношениям в семье.

"Люди устали друг от друга. Если привыкли мы какое-то время находиться вместе, то сегодня, если люди в замкнутом пространстве, особенно многодетные семьи, то это очень тяжёлое психологическое испытание. Преступность же пока ещё не так ярко выражена, потому что обострение может начаться тогда, когда мы выйдем из этого карантина. Но полагаю, что в любом случае рост преступности будет", - заключил Александр Михайлов.

Источники: https://philologist.livejournal.com/11442213.html