Партии Порошенко и Зеленского выступили заодно

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

1 апреля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Кроме очевидно странных кадровых решений (бывший губернатор Одесской области Максим Степанов сменил на посту главы Минздрава Илью Емца, который не проработал на должности и месяца) и ряда не очень понятных законов, под покровом ночи приняли таки продажу земли.

Основные положения законопроекта:

- Снятие моратория будет 1 июня 2021 года.

- До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

- Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

- Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

- Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.

- С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тысяч га.

- Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

- Запрещается покупать землю юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, даже при условии проведения референдума.

- Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-километровой зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года

С точки зрения политолога и правоведа Татьяны Монтян фишка в том, что самые гнусные моменты отнесены именно на 2024 год, в котором состоятся выборы. Так что, если доживем до того... Опять же, если то, что в законопроекте будет соответствовать тексту того что опубликуют, а то были случаи...

Но смешно другое. Партии давшие голоса - это партии "врагов" на выборах прошлых. "Я - ваш приговор!" - обещал нынешний гарант, человеку который выдавал себя за прошлого гаранта. Теперь они слились в экстазе широкой коалиции со "Слугой народа". Название для новой коалиции само собой скреативилось. Короткое. "Враги народа".

Источники: https://dok-zlo.livejournal.com/3344043.html