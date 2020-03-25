Коронавирус положил начало другой эпидемии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 марта 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

На днях в метрополитене Петербурга был замечен не совсем трезвый, но вместе с тем весьма изобретательный молодой человек, старательно слюнявивший поручни эскалатора. Его, разумеется, ласково попросили проехать в ближайшее отделение полиции, чтобы провести разъяснительные беседы, однако, исправит ли это положение дел? Не думаю: дурачки всегда найдут, чем привлечь к себе внимание.

Делают они это всё, конечно, не просто так. Дестабилизировать население, навести панику, вызвать страх – и это лишь часть из всего списка дел человека с придурью. Одним из главных же способов «зашугать» уже неизменно является распространение в соцсетях фейковой информации. Так уж вышло, что большую часть времени мы проводим в Интернете: делимся переживаниями, новостями и, к сожалению, не всегда достоверными.

Одна из самых обсуждаемых тем сегодня – введение режима чрезвычайной ситуации, а вместе с ним и комендантского часа, в Москве

Для «подлинности» сказочники даже пустили по Сети документ, разбираться в котором досконально пользователи, по понятным причинам, не стали, а зря.

Разоблачить фейковый приказ достаточно легко: министр обороны Сергей Шойгу, ввиду отсутствия полномочий, подобные документы подписывать не может; на самом штампе указана какая-то n-ая российская канцелярия; отсутствие герба, многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки: всё это указывает на недостоверность «документа».

Еще один из мифов, взятых из Сети, является якобы «распыление дезинфицирующих средств с вертолётов в ночное время суток»

Кстати, эта легенда уже вовсю пустила корни сразу в нескольких регионах РФ: жители Тюмени, Нижнего Новгорода и других городов, прочитав о грядущей чистке, стали всерьёз готовиться как к тотальной дезинфекции, так и к вводу военных танков в города. Что примечательно, уже традиционно подобный бред неплохо расходится в родительских чатах.

Ну и, напоследок. Поскольку вакцина сейчас находится на стадии активной разработки сразу в нескольких лабораториях мира, хайпожоры наживаются и на этом. Так в Сети одна за другой разлетается информация из первых уст диванных врачей.

Не стоит поднимать тему экранных аналитиков - «пришел, услышал, передал» и прочих «великих эпидемиологов страны». Помните, для них происходящее – кукольный театр, где в роли марионеток выступаем мы с вами. Избавьте себя от лживой информации извне, ищите её только в достоверных источниках – это именно то, что поможет нам всем сейчас держаться на плаву и не впадать в крайности.

Источник: https://stalist.livejournal.com/739943.html