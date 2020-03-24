КНДР показала, как не нужно защищаться от коронавируса

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24 марта 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети появились новые фотографии, пожалуй, из самого закрытого места на планете – Корейской Народно-Демократической Республики.

Снимок из локации, название которой не разглашалось по вполне понятным причинам, демонстрирует то, как северокорейские военачальники защищают лидера страны Ким Чен Ына от коронавирусной инфекции – или, напротив, подвергают его риску заразиться.

На фото, сделанном во время военных учений, Ким Чен Ын запечатлен в окружении генералов в черных медицинских масках, причем на верховном главнокомандующем маски нет.

С точки зрения предписаний Всемирной организации здравоохранения, такая схема защиты от инфекции не является действенной, только если все военачальники, окружившие плотным полукольцом лидера нации, уже не болеют коронавирусом.

Дело в том, что, по правилам, медицинскую маску должен надевать болеющий человек – так вероятность заразить окружающих становится ниже. Однако это еще не все: согласно правилам ВОЗ, генералам нужно было отойти от Ким Чен Ына как минимум на расстояние одного метра и не допустить того, чтобы он дотрагивался до своего лица.

По имеющимся данным, на данный момент в КНДР нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: https://dostalo.livejournal.com/1251185.html